El calendario lunar de diciembre 2025: cuándo se verá la última luna llena del año en Estados Unidos

El calendario lunar de diciembre de 2025 en Estados Unidos permite conocer las fases y los cambios más significativos que experimentará la Luna durante el mes. En los próximos días, los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de la Luna llena, también llamada Luna Fría o “extrema”.

El calendario lunar de diciembre 2025 con todas las fases de la Luna

La Luna llena de diciembre, conocida como la Luna Fría, será la última Superluna hasta 2026 y la Luna llena más “extrema” hasta 2042. La Luna llena es el momento exacto en que el satélite natural alcanza la oposición al Sol en el cielo, según Star Walk.

La Luna llena de diciembre recibe múltiples nombres como Luna Fría o de Luto (Pexels/JayBrand)

El calendario lunar de diciembre en EE.UU. será de la siguiente manera:

Del 1 al 3 de diciembre: Luna gibosa creciente

La Luna entre en la fase gibosa creciente durante la semana posterior al cuarto creciente, mientras que avanza hacia la Luna llena, consignó The Sky Live.

4 de diciembre: Luna llena o Luna Fría

Se trata de la última Luna llena y Superluna del año hasta 2026. Resulta especial porque estará más alta en el cielo que cualquier otra luna llena hasta 2042. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para observarla, destacó Almanac.

La Luna Llena se ve completa porque se encuentra frente al Sol, lo que resulta en una separación angular de aproximadamente 180°, lo que se denomina oposición. En este proceso toda la cara de la Luna, visible desde la Tierra, está completamente iluminada y aparece como un disco circular brillante, informó The Sky Live.

Del 5 al 10 de diciembre: Luna gibosa menguante

La Luna entra en su fase gibosa menguante durante la semana siguiente a la Luna llena, a medida que avanza hacia el tercer o último cuarto. Durante esta fase, la porción iluminada de la Luna visible desde la Tierra disminuye cada noche.

11 de diciembre: Tercer trimestre o cuarto menguante

La séptima fase del ciclo lunar, ocurre cuando la Luna completó tres cuartos de su órbita. Se posiciona en un ángulo recto con respecto del Sol, y es visible en el cielo al atardecer, según Time and Date.

El calendario lunar de diciembre marca una Superluna para los primeros días del mes (CalendarioLunar/StarWalk)

Del 12 al 19 de diciembre: Luna menguante

Durante esta fase, la Luna se acerca a la siguiente Luna Nueva y su distancia angular al Sol disminuye cada día. Aparece como una media luna con el lado de mayor luz hacia el Este, que se vuelve más pequeño al acercarse a la siguiente Luna Nueva.

20 de diciembre: Luna Nueva

La Luna se encuentra en su fase de Luna Nueva al comienzo de un ciclo de fases lunares. Durante esta fase, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol. Esta alineación significa que su separación angular del Sol es cercana a 0 grados, una configuración que se denomina conjunción.

Desde la Tierra, la cara de la Luna no está iluminada por el Sol. Por lo tanto, la Luna Nueva suele ser invisible a simple vista, destacó The Sky Live.

Del 21 al 26 de diciembre: Luna creciente

Ocurre en los días posteriores a la Luna Nueva, lo que marca la primera etapa visible del ciclo lunar. Durante esta fase, la distancia angular de la Luna al Sol aumenta cada día. Aparece como una fina media luna, con la parte de mayor luz hacia el oeste, que se vuelve más grande cada noche mientras avanza hacia el cuarto creciente.

27 de diciembre: Cuarto creciente o Primer cuarto

La tercera fase del ciclo lunar, ocurre cuando la Luna completó un cuarto de su órbita. La Luna se posiciona en un ángulo recto con respecto al Sol cuando se ve desde la Tierra. Aparece medio iluminada y es visible en el cielo al atardecer, según Star Walk.

En diciembre de 2025, la Luna llena aparecerá en el cielo el día 4 (Unsplash/Ganapathy Kumar)

Del 28 al 31 de diciembre: Luna gibosa creciente

Ocurre durante la semana posterior al cuarto creciente, mientras avanza hacia la Luna llena. Durante esta fase, la porción con mayor iluminación de la Luna aumenta y abarca más de la mitad de la superficie, pero no se completa del todo.

Por qué la Luna llena de diciembre se llama Luna Fría

El nombre Luna Fría proviene de la cultura nativa americana Mohawk e implica que las temperaturas bajan significativamente en ese momento, de acuerdo con Star Walk.

La Luna llena de diciembre también tiene otros nombres alternativos como Luna de la Noche Larga, ya que, en el hemisferio norte, la Luna Llena de diciembre es la más cercana al solsticio de invierno, que marca la noche más larga del año.

También se la conoce como Luna de Luto, debido a que es la última Luna Llena antes del solsticio de invierno (en el hemisferio norte). Para los paganos, representa el momento de deshacerse de cosas y pensamientos antiguos agobiantes, mientras se permite un tiempo para lamentar esa pérdida.