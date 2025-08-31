Cuándo y a qué hora de EE.UU. juega Colombia vs. Bolivia y Venezuela en busca de un boleto al Mundial 2026
Los dirigidos por Néstor Gabriel Lorenzo se juegan el boleto directo a la justa mundialista en las últimas fechas de las Eliminatorias Conmebol
- 3 minutos de lectura'
Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela en los partidos correspondientes a las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026.
Día y horario de partidos contra Bolivia y Venezuela en EE.UU.
El próximo 4 de septiembre, la selección colombiana recibirá a su similar de Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, a las 18.30 hs tiempo local (19.30 hs, tiempo del Este de Estados Unidos), de acuerdo con la FIFA.
Posteriormente, Colombia cerrará las Eliminatorias con su visita a Venezuela en el Monumental de Maturín a las 19.30 hs tiempo local (19.30 hs tiempo del Este de Estados Unidos).
Todos los partidos que aún tengan interés directo sobre las plazas de clasificación se fijan a la misma hora.
Convocados de Colombia para el cierre de las Eliminatorias
El técnico Néstor Lorenzo convocó 26 jugadores para enfrentar a Bolivia (4 de septiembre en Barranquilla) y Venezuela (9 de septiembre en Maturín). Luego, se confirmó la baja del defensa Deiver Machado (Lens, FRA) y su reemplazo por Álvaro Angulo (Pumas UNAM, MEX).
Convocados definitivos
Arqueros
- Camilo Vargas – Atlas (MEX)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
Defensores
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
- Jhon Lucumí – Bologna (ITA)
- Yerry Mina – Cagliari (ITA)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray (TUR)
- Santiago Arias – Bahía (BRA)
- Johan Mojica – RCD Mallorca (ESP)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton (ING)
- Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX) (nuevo reemplazo)
Mediocampistas
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Richard Ríos – Benfica (POR)
- Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
- James Rodríguez – Club León (MEX)
- Jhon Arias – Wolverhampton (ING)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace (ING)
- Juan Portilla – Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
Delanteros
- Luis Díaz – Bayern Múnich (GER)
- Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Luis Suárez – Sporting CP (POR)
- Jhon Córdoba – Krasnodar (RUS)
- Dayro Moreno – Once Caldas (COL)
Qué necesita Colombia para poder clasificar al Mundial 2026
La selección colombiana cuenta con 22 puntos dentro del clasificatorio de Conmebol, lo que la coloca en el sexto lugar de la tabla, por arriba de Venezuela que se encuentra en el séptimo lugar con 18 puntos, de acuerdo con FIFA.
Según la FIFA, las seis mejores clasificadas obtendrán su boleto directo al Mundial 2026, mientras el séptimo lugar disputará el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial.
Hasta el momento, Colombia se encuentra en zona de clasificación a la competencia mundialista, pero las últimas fechas podrían cambiar este panorama.
Los dirigidos por Néstor Gabriel Lorenzo necesitan ganar al menos un partido para asegurar el sexto puesto. En caso de una derrota o empate ante Bolivia, tendrán que esperar que la selección Venezuela pierda o empate en sus siguientes partidos, los cuales serán:
- Argentina vs. Venezuela: 20.30 hs (19.30 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos).
- Venezuela vs Colombia: 19.30 hs (19.30 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos).
