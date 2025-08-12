Estados Unidos abre vacantes para trabajar en el Mundial 2026: cómo aplicar al voluntariado de la FIFA

El 11 de agosto de 2025, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) publicó la convocatoria para participar como voluntario en la Copa Mundial de Fútbol 2026. La institución dio a conocer los requisitos necesarios para conseguir este puesto, así como las funciones que cumplirán los integrantes del equipo y los beneficios que recibirán.

Qué requisitos se necesitan para ser voluntario de FIFA

De acuerdo con la convocatoria publicada por FIFA, los requisitos básicos para convertirse en voluntario en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 son:

"Los voluntarios son el corazón, el alma y la sonrisa de los torneos de FIFA", expresó Gianni Infantino, presidente de FIFA (Instagram/@fifavolunteer)

Tener 18 años cumplidos o más al momento de enviar la aplicación.

al momento de enviar la aplicación. Comprometerse a cumplir con ocho turnos de voluntariado entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

de voluntariado entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Hablar inglés

Asistir a las pruebas del equipo de voluntarios y completar la capacitación .

del equipo de voluntarios y completar la . Aceptar y aprobar una revisión de antecedentes .

. Cumplir con los requisitos de entrada del país anfitrión.

El proceso de registro se realiza exclusivamente en línea. El primer paso consiste en inscribirse en la comunidad de voluntarios de FIFA. Para crear una cuenta, el sitio pide datos básicos de identificación como nombre completo, fecha de nacimiento, país de residencia, número telefónico y correo electrónico.

El calendario de actividades de los aspirantes a voluntarios está compuesto por las siguientes fechas:

A partir de agosto hasta septiembre de 2025 : periodo de aplicaciones en línea.

hasta : periodo de aplicaciones en línea. Desde octubre de 2025 hasta enero de 2026 : pruebas del equipo de voluntarios.

hasta : pruebas del equipo de voluntarios. Desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026 : los candidatos seleccionados recibirán una oferta de puesto de voluntariado.

hasta : los candidatos seleccionados recibirán una oferta de puesto de voluntariado. De marzo a junio de 2026 : capacitación obligatoria de acuerdo con el puesto seleccionado.

a : capacitación obligatoria de acuerdo con el puesto seleccionado. De junio a julio de 2026: voluntariado durante el torneo.

Qué estados de EE.UU. tendrán puestos disponibles

La Copa Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. La mayoría de las ciudades participantes se encuentran en EE.UU., con un total de 12 distribuidas en 10 estados:

Los voluntarios de FIFA cumplen con diversas funciones logísticas y de atención al cliente (Instagram/@fifavolunteer)

Atlanta, Georgia

Boston, Massachusetts

Dallas, Texas

Houston, Texas

Kansas City, Missouri

Los Ángeles, California

Miami, Florida

Nueva York

Nueva Jersey

Filadelfia, Pensilvania

Seattle, Washington

San Francisco, California

Al llenar la solicitud de registro, los interesados deben especificar en qué ciudad les gustaría colaborar. Cabe mencionar que solo es posible ser voluntario en una ciudad.

El programa de voluntariado dividió los puestos de acuerdo con el tipo de función que deberá cumplirse. El sitio de FIFA detalló que existirán 23 áreas de trabajo en el torneo de 2026:

Gestión de acceso

Alojamiento

Acreditación

Antidopaje

Llegadas y salidas

Protección de marcas

Servicios de radiodifusión

Ceremonias

Gestión de la competencia

Transporte a los eventos

Operaciones con los fans

Operaciones con los huéspedes

Hospitalidad

Embajador de la ciudad anfitriona

Servicios de idiomas

Entrega de derechos a los socios

Gestión de asociaciones

Operaciones con los medios de comunicación

Sostenibilidad y derechos humanos

Servicios de equipo

Venta de entradas

Gestión de voluntarios

Uniformes

Qué beneficios reciben los voluntarios de FIFA

Es importante saber que la federación no cubre ningún gasto relacionado con sus voluntarios. El transporte, alojamiento y cualquier otra necesidad que surja a raíz del evento será cubierta por los participantes, como mencionó el sitio oficial del voluntariado.

Los voluntarios de FIFA no perciben un salario por su servicio (Instagram/@fifavolunteer)

Para quienes no sean residentes de Estados Unidos y quieran desempeñarse como voluntarios en el evento, FIFA tampoco ofrece apoyo en el trámite de visas o de cualquier otro requisito indispensable para estar en el país.

Así mismo, los voluntarios no recibirán ningún tipo de pago a cambio de sus servicios. Los beneficios que la federación ofrecerá a quienes sean parte del programa de voluntarios son: