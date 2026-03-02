Cuántas pulgadas de nieve cayeron en Nueva York y Nueva Jersey, pronóstico del lunes y cuándo se va la ola de frío

Mientras una franja de precipitaciones mixtas avanzará desde el centro hacia el este, con nieve y hielo en varios estados, el calor inusual continuará expandiéndose por amplias regiones y hará que el inicio de la semana se sienta más cercano al verano que al invierno. El escenario meteorológico combinará tormentas aisladas, riesgo de acumulaciones invernales y temperaturas excepcionalmente elevadas en distintos puntos del territorio.

Precipitaciones mixtas y alertas invernales en el este de Estados Unidos

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una banda de lluvias y precipitaciones mixtas se desplazará hacia el este a lo largo de los valles de Ohio y Tennessee durante el lunes. El fenómeno responderá a un patrón sinóptico de sobrecorrimiento, en el que una perturbación en niveles medios de la atmósfera avanzará sobre un frente estacionado a lo largo del sur. Esta configuración favorecerá una combinación de lluvia, nieve y aguanieve en diversas localidades.

Se esperan precipitaciones mixtas desde Indiana hasta Pensilvania, con nieve, aguanieve y lluvia engelante debido al choque de aire templado sobre una capa de aire frío estancado NWS

Las alertas invernales estarán vigentes desde Indiana hasta Pensilvania, donde algunas zonas podrían recibir varias pulgadas de nieve mezcladas con hielo a lo largo del día.

En sectores al oeste de la autopista I-95, lo que incluye las áreas metropolitanas de Baltimore y Washington, se prevé que durante la mañana y la tarde caigan entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros) de nieve, con una posible transición a lluvia engelante hacia la noche del lunes.

En la región de los Apalaches y partes del Atlántico Medio aumentará la probabilidad de acumulaciones de hielo. La mayoría de los registros oscilarán entre unas centésimas y 0,10 pulgadas (0,25 centímetros), aunque en las zonas montañosas de Virginia y Virginia Occidental podrían alcanzarse valores más significativos, de entre 0,10 a 0,30 pulgadas (0,25 a 0,76 centímetros).

Nieve acumulada en Nueva York y Nueva Jersey durante el fin de semana

De acuerdo con los reportes oficiales de nieve publicados por el NWS, el sistema que afectó al noreste durante el fin de semana dejó acumulaciones ligeras pero generalizadas en distintos sectores del estado de Nueva York, mientras que no se registraron reportes oficiales de acumulación en Nueva Jersey dentro del listado difundido.

En el estado de Nueva York, los valores informados el domingo 1° de marzo mostraron una amplia dispersión, con registros que comenzaron en apenas 0,1 pulgadas (0,25 centímetros), como ocurrió en Duanesburg y en Freetown Corners. Otras localidades del norte y centro del estado reportaron 0,2 pulgadas (0,5 centímetros), entre ellas Eagle Bridge, Rensselaerville y Ellenville.

Los acumulados más frecuentes en el estado se ubicaron en torno a la pulgada (2,54 centímetros). Localidades como Oneida, Tully, Tioga Terrace, Whitney Point, Camillus, Northeast Ithaca y Trumansburg reportaron exactamente una pulgada. También se registró esa misma cifra en Batavia, Pavillion, East Randolph y Canandaigua, entre muchos otros puntos.

Tormentas aisladas en el centro de Estados Unidos

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), se desarrollarán algunas tormentas eléctricas en sectores del centro del país norteamericano, el sur de Florida y desde el Intermountain West hasta las Altas Llanuras centrales.

Un frente frío en el norte de Texas se convertirá en frente cálido durante el día, lo que disparará tormentas eléctricas en Oklahoma y Kansas, aunque el SPC descarta por ahora el riesgo de granizo severo por falta de energía convectiva SPC

En las Llanuras del sur, un frente frío que cruzará el norte de Texas tenderá a estacionarse durante la jornada y posteriormente comenzará a desplazarse hacia el norte como frente cálido. A medida que esta frontera avance, favorecerá condiciones de inestabilidad sobre Oklahoma y Kansas.

No obstante, el SPC anticipó que las tormentas elevadas no contarán con suficiente energía como para producir granizo severo. La actividad convectiva que surja durante la noche responderá principalmente a procesos de advección cálida en niveles bajos.

Más hacia el oeste, desde el norte de Nevada hasta el sur de Wyoming, una vaguada en altura ingresará en la región del Great Basin. El contraste térmico en niveles medios y gradientes verticales pronunciados permitirán el desarrollo de convección débil, con ráfagas de viento aisladas como principal consecuencia. Sin embargo, el bajo contenido de humedad limitará el potencial de precipitaciones intensas.

En el sur de Florida, el flujo persistente del este concentrará chaparrones y tormentas cerca de la costa del Golfo. A pesar de ello, la inestabilidad será reducida y la actividad diurna se mantendrá en parámetros débiles, sin alcanzar criterios de severidad.

Temperaturas inusualmente cálidas: un anticipo de primavera

El rasgo dominante de la semana será el calor extendido. El NWS señaló que un patrón de dorsal amplificada se establecerá sobre el centro y el este, lo que empujará un frente cálido incluso sobre la influencia de una alta presión ártica en la región de los Grandes Lagos. Este proceso impulsará valores térmicos muy superiores a los habituales para comienzos de marzo.

En el suroeste, Phoenix (Arizona) alcanzará hoy los 91°F (33°C), lo que marcará su tercer día consecutivo por encima de los 90°F NWS

En gran parte del sur, las máximas diarias se ubicarán en los bajos y medios 80°F (27-29°C) durante la semana. Para el martes y miércoles, el aire templado alcanzará incluso los valles de Ohio y Tennessee, donde las temperaturas podrían situarse en los medios y altos 70°F (24-26°C).

El calor será especialmente notable en el suroeste. Según The Weather Channel, Phoenix alcanzará los 91°F (33°C) este lunes, lo que marcará el tercer día consecutivo por encima de los 90°F (32°C). La cadena meteorológica anticipó que decenas de récords diarios podrían quebrarse desde el desierto del suroeste hasta el Atlántico Medio a lo largo de la semana.

En Texas, los valores se moverán mayoritariamente en los medios y altos 80°F (29-31°C) al comenzar la semana. Este repunte térmico se dará tras un episodio reciente de frío y tormentas invernales que afectó a distintas regiones del país norteamericano, lo que evidenciará un giro abrupto en el patrón atmosférico.

Hacia la segunda mitad de la semana, el calor se desplazará progresivamente hacia el este, hasta impactar al sureste y el Atlántico Medio. Aunque el lunes marcará el inicio de este ascenso térmico, el pico se registrará más adelante, con anomalías que podrían situarse entre 25 a 30°F por encima de los promedios estacionales en algunas ciudades.