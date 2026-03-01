Ola de frío invernal: el mapa de las rondas de nieve que llegan este domingo a EE.UU.

Una nueva irrupción de aire polar comienza a tomar forma sobre Estados Unidos y amenaza con provocar un nuevo episodio invernal de gran alcance apenas una semana después de una histórica tormenta de nieve. El sistema, que avanzará durante el fin de semana, podría impactar a millones de personas desde el Medio Oeste hasta el noreste del país norteamericano.

Un sistema invernal que volverá a extenderse sobre 25 estados

Según informó Fox Weather, un nuevo temporal invernal de varios días podría comenzar a desarrollarse este domingo , hasta afectar a cerca de 25 estados entre el Medio Oeste y el noreste estadounidense.

podría comenzar a desarrollarse , hasta afectar a estadounidense. El fenómeno aparece apenas días después de que una potente tormenta azotara Nueva Inglaterra y sectores del corredor de la autopista Interestatal 95.

El fenómeno está impulsado por una masa de aire polar que descenderá desde Canadá durante el fin de semana RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El centro de pronósticos FOX Forecast Center explicó que el escenario atmosférico aún presenta cierta complejidad, lo que impide precisar con exactitud el impacto definitivo. Sin embargo, los modelos meteorológicos coinciden en dos posibles evoluciones. En el escenario más intenso, una franja continua de nevadas podría cubrir desde el valle del río Ohio hasta zonas costeras del noreste con acumulaciones estimadas entre seis y ocho pulgadas (15 a 20 centímetros).

Una alternativa menos severa contempla acumulaciones más moderadas, de entre una a tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros), acompañadas por una mezcla de precipitaciones invernales como aguanieve o lluvia helada, especialmente en áreas donde el aire frío no logre consolidarse completamente.

El origen del frío: aire ártico que avanza desde Canadá

De acuerdo con AccuWeather, el desarrollo de esta tormenta estará directamente vinculado a una nueva descarga de aire ártico que comenzará a descender hacia el sureste desde Canadá durante el fin de semana. Este ingreso de aire extremadamente frío será el ingrediente fundamental para que las precipitaciones se transformen en nieve o hielo en amplias zonas del país.

Antes del evento principal, varias rondas menores de clima invernal atravesarán distintas regiones. Una franja angosta de nieve comenzó a desplazarse desde Montana hacia el Medio Oeste y alcanzará el interior del noreste entre el viernes por la noche y el sábado. En la mayoría de estas áreas, se esperan acumulaciones leves, equivalentes a una fina cobertura o hasta algunos centímetros de nieve.

Ciudades como Chicago, Minneapolis y Detroit podrían registrar cerca de una pulgada (2,5 centímetros) entre la noche del viernes y el sábado, lo que funcionará como antesala del sistema más amplio previsto para los días siguientes.

El FOX Forecast Center maneja dos modelos: el más severo proyecta una franja de nieve de 6 a 8 pulgadas (15 a 20 cm) desde Ohio hasta la costa noreste, mientras que el moderado prevé de 1 a 3 pulgadas (2,5 a 7,6 cm) con mezcla de aguanieve CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Zonas con mayor riesgo de hielo y rutas peligrosas

Según detalló Fox Weather, la mayor preocupación por acumulación de hielo se concentra actualmente a lo largo del corredor de la Interestatal 70 y el valle del río Ohio. Allí, la transición entre aire cálido y frío favorecería episodios de lluvia helada y aguanieve capaces de volver extremadamente resbaladizas las carreteras.

Estas condiciones podrían deteriorar rápidamente la seguridad vial, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas descienden con mayor rapidez y permiten el congelamiento inmediato de la humedad sobre el pavimento.

Los especialistas advierten que incluso pequeñas variaciones térmicas podrían desplazar varios kilómetros la zona crítica, lo que modificaría qué ciudades reciben nieve intensa y cuáles enfrentan hielo o lluvia.

Cambios bruscos de temperatura y congelamiento repentino

El informe de AccuWeather destaca además un marcado contraste térmico previo al ingreso definitivo del aire ártico. En sectores del valle del Ohio, el Atlántico medio y Nueva Inglaterra, las temperaturas subirán temporalmente el sábado antes de desplomarse entre el domingo y el lunes.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los valores térmicos podrían acercarse a 50°F (10°C) durante la tarde del sábado, descender hacia los 30°F (-1°C) el domingo y tener dificultades para superar los 20°F (-6°C) el lunes.

Este cambio abrupto generará un riesgo adicional: el derretimiento parcial de nieve acumulada seguido por un congelamiento rápido durante la noche del domingo. El agua estancada podría transformarse en hielo sólido, aumentando el peligro tanto para peatones como para conductores.

Antes del sistema principal, una ronda menor de nieve afectará a Chicago, Minneapolis y Detroit entre el viernes y el sábado Seth Wenig� - AP�

Impacto potencial en viajes y grandes ciudades

El riesgo de interrupciones en los desplazamientos crecerá entre el lunes y el miércoles, dice AccuWeather, según la intensidad final del sistema. Importantes centros aeroportuarios podrían experimentar demoras o cancelaciones, lo que incluye Washington D.C., Filadelfia, Nueva York, Boston, Detroit y Chicago.

Además, en aquellas áreas donde predomine la lluvia —principalmente el valle del Ohio y sectores costeros del Atlántico medio— existe la posibilidad de inundaciones urbanas.

Si la tormenta adopta una trayectoria más al norte, también podrían incrementarse los riesgos de bloqueos de hielo en ríos y arroyos.

Aunque los especialistas consideran poco probable que esta tormenta iguale la magnitud de la histórica ventisca registrada semanas atrás, sí advierten que regiones que recibieron poca nieve recientemente podrían acumular ahora varios centímetros adicionales o enfrentar episodios significativos de hielo.