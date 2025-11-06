Cuánto cobran las niñeras y cuidadoras de adultos en Estados Unidos en noviembre de 2025

Ser niñera o cuidadora de adultos mayores en Estados Unidos puede ser un trabajo que permita a la persona realizar otras actividades sin dejar de percibir un sueldo. Para noviembre de 2025, esto es lo que se podría cobrar por realizar estas actividades.

Noviembre 2025: cuánto cobran las niñeras en Estados Unidos

El sitio de búsqueda de empleo Indeed indica que el salario promedio de una niñera en Estados Unidos es de 22,71 por hora. De acuerdo con datos obtenidos de miles de ofertas publicadas en el sitio durante los últimos 36 meses, hasta el pasado 27 de octubre de 2025.

Las niñeras con experiencia cobrarán más que las que solo tienen estudios de secundaria Freepik - Freepik

Según UrbanSitter, una plataforma para encontrar cuidadores infantiles, las tarifas promedio para este sector en EE.UU. aumentaron un 5,9% el año pasado, y si se busca a una niñera en 2025, el patrón puede esperar pagar entre US$16 y US$28 por hora, lo que dependerá de la ubicación, con un promedio nacional de US$25.

El precio de contratar a una niñera varía según la zona de Estados Unidos. En ese sentido, Babysits indica que Nueva York y Los Ángeles registraron los precios más altos, con un promedio de entre US$17 y US18 por hora, respectivamente.

Un listado del sitio muestra los costos de cuidado infantil en las ciudades más importantes y en orden de mayor a menor precio, según sus datos de 2025:

San Francisco, California: US$20,40

Seattle, Washington: US$22,09

Washington, D.C.: US$19,53

Los Ángeles, California: US$20,31

Ciudad de Nueva York, Nueva York: US$19,65

Chicago, Illinois: US$17,70

Miami, Florida: US$18,43

Portland, Oregón: US$17,24

Denver, Colorado: US$18,85

Newark, Nueva Jersey: US$17,44

Las Vegas, Nevada: US$15,66

Filadelfia, Pensilvania: US$15,74 S

San Antonio, Texas: US$15,15

Houston, Texas: US$15,68

Además del transporte, la niñera puede tener gastos adicionales durante su jornada laboral, como comidas, artículos de guardería y actividades para los niños Freepik

El sitio también señala que algunas niñeras aceptan un pago fijo, sobre todo por trabajos de varios días o que se realizan durante la noche, con estas tarifas promedio:

A diario: US$110

Durante la noche: US$275

24 horas: US$500

Fin de semana: US$1000

5 días: US$2500

Cuánto cobra una cuidadora de adulto mayor en Estados Unidos en 2025

En cuanto al salario promedio de un cuidador en Estados Unidos, Indeed señala que es de US$16,66 por hora. Según los datos obtenidos de 193.900 salarios publicados en durante los últimos 36 meses (actualizado al 27 de octubre de 2025).

En general, un cuidador brinda asistencia y apoyo a otra persona que necesita ayuda con las actividades diarias. Sus funciones pueden incluir la administración de medicamentos, ayudar a los adultos a realizar tareas de cuidado personal como bañarse, vestirse, comer o asearse.

Los cuidadores pueden ser profesionales remunerados que han recibido capacitación y formación en la prestación de los servicios. De acuerdo con el Economic Research Institute, el salario promedio anual es de US$40.720 y por hora de US$19,58.

Algunos cuidadores trabajan de forma independiente o son contratados por agencias de atención domiciliaria Freepik - Freepik

El Instituto, que recopila los datos disponibles sobre salarios, costo de vida y compensación ejecutiva, indica que por estado, estos son los pagos medios de un cuidador en Estados Unidos para este 2025:

Nueva York: US$45.220

Colorado: US$43.059

Oregon: US$42.584

New Hampshire: US$41.890

Pensilvania: US$40.798

Ohio: US$39.751

Iowa: US$38.327

Carolina del Norte: US$37.898

Kentucky: US$37.523

Alabama: US$36.980

Por su parte, Paid.Care, sitio especializado en pago de cuidadores, indica que la experiencia y las certificaciones se traducen en mayor potencial de ingresos y estabilidad laboral:

Cuidadores principiantes (0–2 años): US$14 a US$16 por hora.

(0–2 años): US$14 a US$16 por hora. Cuidadores intermedios (3–5 años): US$17 a US$19 por hora, con capacitación especializada.

(3–5 años): US$17 a US$19 por hora, con capacitación especializada. Cuidadores seniors o experimentados (6 años o más con licencia profesional): US$20 a US$24 por hora, especialmente en cuidados complejos.

Los especialistas precisan que la experiencia progresiva aporta no solo mejor salario, sino también más responsabilidad y autonomía. Además, la complejidad de las tareas de cuidado influye directamente en la compensación, ya que las habilidades especializadas se pagan mejor.