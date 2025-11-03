Adiós Florida y California: el estado de EE.UU. al que más estadounidenses quieren mudarse

El panorama demográfico estadounidense experimenta cambios significativos impulsados por el trabajo remoto y la búsqueda de mejor calidad de vida. En este contexto, estados como Florida y California pierden terreno debido a sus altos costos y poca asequibilidad en propiedades. En contraposición, jurisdicciones como Carolina del Sur se imponen como las más elegidas para mudarse gracias a su calidad de vida y precios accesibles.

Carolina del Sur: el estado al que más estadounidenses buscan mudarse

Por sexto año consecutivo, Carolina del Sur es el estado más popular entre los estadounidenses que eligen cambiar de locación. Esto se desprende de un análisis realizado por el servicio de mudanzas moveBuddha, que comparó las consultas de traslado hacia y desde cada estado. De esa manera, determinó aquellos lugares con una tasa más alta de llegadas que de partidas.

Carolina del Sur se ubicó en la primera posición del listado de estados con mayor atractivo para mudarse Unsplash

Son varias las razones por las que esta jurisdicción, ubicada en la costa este de EE.UU., con playas sobre el océano Atlántico, se mantiene desde hace tantos años como la primera opción del ranking, por encima de destinos como Florida y a California.

Uno de los más importantes es la asequibilidad. Es que el costo de vida en Carolina del Sur es 9% más bajo que el promedio nacional, según RentCafe. Además, las viviendas son 18% más baratas que la media de EE.UU., de acuerdo a Zillow.

“El patrón es inconfundible: los estadounidenses están cambiando metros cuadrados por calidad de vida, megaciudades por mercados medios y altos costos por mayor libertad”, detalla el informe.

Por otro lado, el estudio detalla que Carolina del Sur es uno de los cinco estados con mayor volumen neto de búsquedas para instalarse allí, con el 13,7% del total de consultas.

La ciudad de Carolina del Sur más elegida para mudarse

Dentro de Carolina del Sur, Myrtie Beach se consolidó como la ciudad más popular para mudarse. De acuerdo a las estadísticas del informe, por cada una persona que quiere irse de allí, hay 2,41 que buscan instalarse.

Esta localidad, ubicada en la costa de Carolina del Sur, tiene una población de casi 36.000 personas, de acuerdo al Censo de 2020.

En Myrtle Beach, Carolina del Sur, se pueden encontrar casas por un precio asequible Flickr

Con más de 100 kilómetros de playas en el área conocida como Grand Strand, combina la tranquilidad del océano Atlántico con una oferta turística y residencial en crecimiento. Se destacan su clima cálido durante gran parte del año, el bajo costo de vida en comparación con otras zonas costeras y la ausencia de impuesto estatal sobre las pensiones, según U.S. News & World Report.

¿Por qué las personas eligen cada vez menos Florida y California para mudarse?

La disminución en la elección de Florida y California como destinos principales para mudarse responde principalmente a un factor económico: la asequibilidad de la vivienda y el costo de vida general.

Los estadounidenses, en general, buscan mercados amigables para el comprador y enclaves suburbanos donde la hipoteca no represente una carga financiera excesiva, de acuerdo con el informe de moveBuddha.

Hay más personas que averiguan para abandonar California que para trasladarse allí Shutterstock

En este contexto, California se mantiene como el tercer estado con la tasa de salida más alta en 2025, con una proporción de 0,63 entradas por cada persona que se marcha, solo por detrás de Nueva Jersey y Hawái.

Por su parte, Florida aparece en el puesto 18°, dado que todavía atrae un alto volumen de personas que quieren mudarse allí. Sin ir más lejos, es el segundo estado con mayor cantidad de búsquedas en línea para instalarse allí (14,1%), solo por detrás de Carolina del Norte (17,5%).