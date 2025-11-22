Cuánto costará hacer un envío por USPS en EE.UU. a partir de 2026 con el aumento de precios

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) anunció un aumento en el precio de la mayoría de sus envíos, con excepción de uno. Esta medida comenzará a aplicarse a mediados de enero de 2026 y fue aprobada en un intento por mejorar la rentabilidad de la agencia.

Aumento de precios del USPS: cuánto costarán los envíos en 2026

El USPS publicó un comunicado el 14 de noviembre de 2025 para notificar el incremento en los precios de sus envíos. El cambio será válido a partir del 18 de enero de 2026. El único servicio que no cambiará de costo será el First-Class Mail, el cual se utiliza para enviar cartas pequeñas y postales.

El precio de los sellos postales para enviar cartas y postales se mantendrá intacto (Freepik/rawpixel.com)

El aumento de los precios en el resto de sus opciones de envío se aplicará de la siguiente manera:

Priority Mail (para objetos que deben llegar a su destino en dos o tres días): 6.6% .

(para objetos que deben llegar a su destino en dos o tres días): . Priority Mail Express (para artículos urgentes que deben llegar en uno o tres días): 5.1% .

(para artículos urgentes que deben llegar en uno o tres días): . USPS Ground Advantage (para envíos que son más accesibles porque se transportarán por tierra): 7.8% .

(para envíos que son más accesibles porque se transportarán por tierra): . Parcel Select (para paquetes voluminosos): 6%.

USPS explicó que los aumentos fueron calculados de acuerdo con las condiciones del mercado y volverán a ser revisados antes de que entren en vigor.

El cambio forma parte de la estrategia de modernización de la agencia. Su misión principal es mantener una red de trabajo a nivel nacional que sea rentable a largo plazo.

“La Junta de Gobernadores cree que estas nuevas tarifas mantendrán la competitividad del Servicio Postal, al mismo tiempo que le proporcionarán los ingresos necesarios”, señaló el comunicado.

La complicada situación financiera del USPS

El mismo día que el USPS notificó el aumento de precios, la agencia postal publicó su reporte fiscal de 2025. Sus ingresos operativos fueron de 80.5 mil millones de dólares, lo cual representó un incremento del 1.2% en comparación con el año anterior. El Servicio Postal le atribuyó ese crecimiento, en parte, a la elevación de sus precios.

Tan solo en 2025, el USPS perdió cientos de millones de dólares (Unsplash/Tareq Ismail)

Si bien la pérdida neta disminuyó a 542 millones de dólares, las pérdidas controlables aumentaron por 900 millones de dólares.

“Al analizar los resultados del último año, la escasa mejora financiera (como las ganancias del primer trimestre) queda eclipsada por el importante desequilibrio sistémico que persiste entre nuestros ingresos y gastos anuales”, declaró David Steiner, director general de correos.

“Para corregir estos desequilibrios financieros, debemos explorar nuevas oportunidades de ingresos y modificar las políticas públicas para mejorar nuestro modelo de negocio”, concluyó Steiner.

USPS se enfrenta a problemas financieros en EE.UU.

El investigador Kevin R. Kosar publicó en el sitio American Enterprise Institute un análisis sobre los desafíos financieros que el USPS enfrenta en la actualidad. De acuerdo con Kosar, los problemas del Servicio Postal comenzaron en los 90, cuando la creciente popularidad de los correos electrónicos comenzó a quitarle protagonismo al envío de cartas.

La crisis del servicio postal en EE.UU. inició y creció cuando las personas y empresas optaron por la comunicación digital (Unsplash/Glenn Carstens-Peters)

La cantidad de envíos realizados a través del USPS empezó a descender en 2006, sobre todo porque las grandes compañías (como los bancos) se inclinaron hacia los servicios digitales para mantenerse en contacto con sus clientes. Los paquetes y cartas que distribuye el Servicio Postal han disminuido aproximadamente un 50% desde entonces.

Aunque el USPS registró mayores ingresos durante la pandemia de Covid-19 (porque los estadounidenses no podían salir de sus casas), el efecto no se mantuvo en los años siguientes.

David Steiner comentó en una reunión reciente de la Junta de Gobernadores que el USPS se enfrenta a un “futuro incierto” desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Según ABC News, el Servicio Postal se encuentra en negociaciones para colaborar con paqueterías privadas (como UPS) y está interesado en crear un programa para trabajar con negocios grandes y pequeños que necesiten realizar envíos rápidos.