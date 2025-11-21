Cuál es el precio de sacar la licencia de conducir como inmigrante en Texas

Obtener una licencia de conducir en Texas implica cumplir con requisitos estandarizados y tarifas fijadas por el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés). Estas disposiciones se aplican por igual en todos los condados del estado. Para los inmigrantes, el costo depende de varias condiciones.

Cuánto cuesta sacar una licencia de conducir para migrantes en Texas

Las tarifas establecidas para quienes inician el trámite por primera vez cubren la licencia oficial y hasta tres oportunidades para presentar los exámenes reglamentarios en un periodo de 90 días. Los montos van de nueve a 33 dólares y varían según los años del solicitante y el tiempo de vigencia.

En Texas, obtener una licencia de conducir implica cumplir con una serie de requisitos Freepik

Además de las licencias regulares, Texas expide permisos de duración limitada para visitantes con estadía temporal. Estos documentos se emiten con la misma tarifa general, pero su fecha de caducidad está vinculada al periodo autorizado de permanencia en Estados Unidos.

El sitio web del DPS indica que toda persona extranjera con residencia legal, condición de refugio o estatus de asilo puede solicitar una licencia Clase A, B o C. En estos casos, el pago corresponde a una tarifa única que incluye la emisión del documento y tres intentos de examen:

Menores de 18 años : para una credencial nueva deben abonar US$16 . La vigencia de esta licencia finaliza el día en que el titular cumple la mayoría de edad.

: para una credencial nueva deben abonar . La vigencia de esta licencia finaliza el día en que el titular cumple la mayoría de edad. De 18 a 84 años : para los solicitantes primerizos, la tarifa asciende a US$33 y el documento se mantiene activo durante ocho años. El precio es el mismo para aquellos que aplican para una renovación.

: para los solicitantes primerizos, la tarifa asciende a y el documento se mantiene activo durante ocho años. El precio es el mismo para aquellos que aplican para una renovación. 85 años o más: tanto para credenciales nuevas como renovadas, se debe pagar US$9. Este permiso tiene validez por dos años y expira en la fecha del cumpleaños del titular.

Licencia de duración limitada para visitantes temporales en Texas

Los extranjeros con estatus temporal, como estudiantes o titulares de ciertos tipos de visas de trabajo, acceden a un permiso distinto. Se trata de la licencia de duración limitada, destinada a quienes no residen permanentemente en Estados Unidos.

Esta credencial tiene un costo universal de US$33. Su validez está condicionada a la fecha de vencimiento del documento migratorio que autoriza la estadía del solicitante. Una vez que finaliza dicho periodo, el permiso deja de ser válido.

El trámite requiere verificar ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la vigencia del estatus migratorio. El DPS solo emite el documento cuando el sistema federal confirma la información.

Las personas que deseen tramitar su licencia de conducir deben presentar estos documentos si lo hacen en Texas 123RF

Documentos necesarios para tramitar la licencia de conducir en Texas como migrantes

Los inmigrantes que viven en Texas deben presentar una serie de documentos durante el trámite. El DPS exige comprobantes de identidad, residencia y presencia legal, así como también formularios vinculados al vehículo y certificados requeridos para el examen de manejo.

El comprobante de residencia puede ser una factura de servicios o un contrato de arrendamiento. Para acreditar identidad, es suficiente un pasaporte o un documento nacional vigente que incluya el nombre y la fecha de nacimiento.

El solicitante también debe proporcionar su número de Seguro Social o, en caso de no ser elegible, una constancia que lo acredite.

El certificado Impact Texas Driver (ITD) es obligatorio para quienes rinden el examen práctico. El documento debe tener una fecha de emisión cercana a la prueba y solo es válido por 90 días.

En tanto, el DPS requiere que todo solicitante inmigrante presente documentos que prueben su estancia legal en Estados Unidos. Entre los aceptados se encuentran:

La Tarjeta de Residente Permanente

Visas acompañadas de un Formulario I-94 vigente

El Documento de Autorización de Empleo

Avisos I-797 que acrediten procesos migratorios en curso

Los inmigrantes pueden conseguir la licencia de conducir en Texas si son residentes legales Freepik

La credencial no se imprime ni se entrega hasta que la autoridad federal confirma la vigencia de la presencia legal. Este procedimiento aplica tanto a licencias regulares como a permisos de duración limitada.

¿Cuánto demora en emitirse una licencia de conducir en Texas?

Durante la cita presencial, el solicitante debe proporcionar firma, huellas dactilares y fotografía. También tiene que aprobar la prueba de visión, el examen teórico y la evaluación práctica de manejo. Estos pasos son obligatorios para todos los solicitantes nuevos.

Una vez completados los exámenes y verificado el estatus legal, el DPS emite un documento temporal. Este permiso habilita a conducir de forma legal mientras se procesa la tarjeta definitiva, que llega por correo en un plazo estimado de dos a tres semanas.

El solicitante debe revisar la información impresa en el documento temporal antes de abandonar la oficina. Si detecta errores, debe informarlos de inmediato para evitar retrasos en la emisión de la tarjeta definitiva.