Facturas de hasta US$1200: el frío polar dispara el drama de la calefacción en EE.UU.

En Estados Unidos, el invierno trajo este año un frío polar con temperaturas extremas en ciertas regiones. Este escenario lleva regularmente a encender la calefacción para evitar congelarse, pero este 2026 será distinto. Según las estimaciones de especialistas, las facturas costarán entre 700 y 1242 dólares. El valor dependerá de si se utiliza gas natural o energía eléctrica, pero ambos sistemas experimentarán un incremento.

El frío polar dispara el drama de la calefacción en EE.UU.

Entre enero y principios de febrero de 2026, millones de residentes sintieron los efectos de olas polares y se espera que pronto se desarrollen nuevos frentes fríos.

El incremento de los precios de gas natural, la electricidad y el combustible llevará a los hogares en EE.UU. a gastar más en facturas por la calefacción Freepik

En este panorama, para mantener un hogar caliente y alejado del riesgo de enfermarse, la mayoría de los estadounidenses enciende sus sistemas de calefacción.

Un análisis de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (Neada, por sus siglas en inglés) determinó que se espera que los costos de calefacción doméstica aumenten 11% en esta temporada.

En principio, las estimaciones indicaban un incremento del 9,2%, pero la organización cambió su pronóstico debido a la rápida suba de los precios de la energía.

La calefacción en EE.UU. en medio del frío polar

El informe presentado por la Neada señala que, en promedio, se espera que los hogares gasten US$995 en calefacción este invierno, un aumento de US$84 con respecto al año pasado.

Aquellos hogares que dependen de la calefacción eléctrica experimentarían los mayores aumentos (12,2%). Por su parte, los que usan gas natural verían incrementar sus costos de calefacción en un 8,4%.

En EE.UU., los hogares que utilicen calefacción de gas natural durante este invierno pagarán hasta US$700 en sus facturas Freepik

En ese sentido, quienes utilicen calefacción eléctrica abonarían hasta US$1242, mientras que aquellos que calienten sus hogares con gas deberían pagar hasta US$712.

A su vez, otro punto crucial es el aumento de la demanda de calefacción.

Según un análisis de AccuWeather, esta fue entre 115% y 150% más alta que el promedio histórico en gran parte del este y centro de Estados Unidos debido al frío intenso.

Entre enero y febrero, debido al frío polar en EE.UU., la demanda de calefacción fue entre 115% y 150% más alta que el promedio histórico en gran parte del territorio freepik

Cómo reducir los costos de facturas por el frío polar en EE.UU.

Para disminuir el gasto en las facturas de energía por la calefacción, los expertos de Kiplinger señalan que los estadounidenses pueden seguir ciertos consejos:

Sellar grietas y fugas de aire en ventanas y puertas para mantener mejor el calor dentro de casa. Para las ventanas, se puede usar sellador de cuerda, mientras que para las puertas, se puede instalar un burlete.

para mantener mejor el calor dentro de casa. Para las ventanas, se puede usar sellador de cuerda, mientras que para las puertas, se puede instalar un burlete. Ajustar el termostato unos grados más bajo cuando no se necesita tanto calor. Bajar la temperatura del termostato entre un 10% y un 15% durante ocho horas al día puede reducir la factura en un 10%.

unos grados más bajo cuando no se necesita tanto calor. Bajar la temperatura del termostato entre un 10% y un 15% durante ocho horas al día puede reducir la factura en un 10%. Mejorar el aislamiento de áticos y paredes para reducir pérdida de calor. Aproximadamente el 25% de la pérdida de calor ocurre en el ático, según los expertos.

de áticos y paredes para reducir pérdida de calor. Aproximadamente el 25% de la pérdida de calor ocurre en el ático, según los expertos. Desbloquear las rejillas de ventilación . Si un hogar tiene algunas tapadas, podría llevar a desperdiciar calor y obligaría al sistema a trabajar más.

. Si un hogar tiene algunas tapadas, podría llevar a desperdiciar calor y obligaría al sistema a trabajar más. Usar termostatos programables o inteligentes para gestionar mejor el consumo. Estos permiten establecer un cronograma automático para ajustar la temperatura.

para gestionar mejor el consumo. Estos permiten establecer un cronograma automático para ajustar la temperatura. Reemplazar los sistemas de calefacción antiguos.

