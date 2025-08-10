Cuánto cuesta en Estados Unidos el Toyota Corolla Cross en 2025

En plena época en que las marcas automotrices apuestan cada vez más por la electrificación, Toyota no se queda atrás con el Corolla Cross 2025, que tiene dos modelos híbridos, además de los tradicionales a combustión.

Cuál es el precio del Toyota Corolla Cross en agosto de 2025

Si bien dentro de la firma nipona hay vehículos más populares como el Toyota Yaris o el Prius, el Corolla Cross destaca por su excelente relación precio-calidad. El modelo 2025 ofrece hasta siete versiones: tres a gasolina y cuatro híbridas, con precios que van desde los 24.135 hasta los 31.680 dólares.

El Toyota Corolla Cross 2025 es uno de los SUV favoritos de Estados Unidos (toyota.com)

De acuerdo con la marca, los precios para este vehículo en agosto de 2025, según su versión, son los siguientes:

Toyota Corolla Cross L: US$24.135

US$24.135 Toyota Corolla Cross LE: US$26.465

US$26.465 Toyota Corolla Cross XLE: US$28.360

US$28.360 Toyota Corolla Cross Hybrid S: US$28.495

US$28.495 Toyota Corolla Cross Hybrid SE: US$29.815

US$29.815 Toyota Corolla Cross Hybrid Nightshade: US$30.740

US$30.740 Toyota Corolla Cross Hybrid XSE: US$31.680

De acuerdo con America Retail, el Corolla Cross se ha posicionado como uno de los SUV más deseados del mercado estadounidense. El modelo 2025 presenta una serie de mejoras estéticas y tecnológicas, consolidándose como un vehículo versátil que combina potencia y comodidad para cualquier tipo de viaje, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los conductores.

La actualización del Toyota Corolla Cross 2025

El sitio web indicó que la edición 2025 del Toyota Corolla Cross cuenta con una actualización en su diseño exterior con ligeras modificaciones como líneas más definidas e iluminación tipo LED flanqueada en la parrilla, lo que da una apariencia más agresiva y deportiva.

El Toyota Corolla Cross 2025 tiene siete versiones en Estados Unidos, tres a gasolina y cuatro híbridas (toyota.com)

El modelo 2025 también estrena nuevos colores de carrocería, con dos tonos exclusivos: Wind Chill Pearl y Soul Red Crystal, ambos con techo en Jet Black. Este contraste se complementa con espejos laterales, manijas de las puertas y portón trasero en color negro.

En su interior, el SUV ofrece espacio para cinco pasajeros, con asientos traseros abatibles que permiten ampliar el espacio del baúl, ideal para viajes familiares. Además, tiene una capacidad de remolque de hasta 1.500 libras (680 kilos).

En cuanto a tecnología, el vehículo viene equipado con el Toyota Safety Sense 3.0, un conjunto de asistencias de manejo avanzadas (ADAS). Entre ellas se destacan la advertencia de colisión con detección de peatones, frenado de emergencia automático, control de crucero adaptativo, advertencia de salida de carril y asistencia de dirección.

Toyota Corolla Cross de combustión y HEV

Los tres modelos a gasolina del Toyota Corolla Cross 2025 están equipados con un motor Dynamic Force de 2.0 litros, que genera 169 caballos de fuerza y se acopla a una transmisión variable continua (CVTi-S) de una sola velocidad. La versión de entrada L cuenta con tracción delantera, mientras que el modelo con tracción integral puede dirigir hasta el 50% de la potencia a las ruedas traseras cuando sea necesario.

El Toyota Corolla Cross 2025 cuenta con dos tipos de motorización (toyota.com)

En el caso de las versiones híbridas, el Corolla Cross cuenta con el sistema HEV de sexta generación de Toyota. Este sistema combina un motor de 2.0 litros con tres motores eléctricos, generando una potencia neta de 196 caballos de fuerza.

El vehículo está equipado con una batería de iones de litio ubicada bajo los asientos traseros para reducir su peso y optimizar la carga, lo que mejora su centro de gravedad. Además, monta una suspensión trasera multibrazo con un ajuste deportivo, que ofrece una conducción más eficiente, ágil y cómoda.