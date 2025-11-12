Cuánto cuesta importar un carro de Estados Unidos a México en noviembre de 2025 y qué pasa con los “autos chocolate”

Existen diferentes opciones disponibles para las personas que buscan importar un carro de Estados Unidos a México. Existen dos caminos legales para trasladar el vehículo y el precio varía según el tipo de trámite realizado.

Cómo importar a México un auto de EE.UU. y cuánto cuesta

Según la empresa mexicana especializada en importación Gómez Gómez Soluciones, la mejor opción depende de cada vehículo y sus características. Por ese motivo, recomendó siempre recibir asesoría para cada caso.

México tiene dos vías legales para importar un auto desde Estados Unidos Foto de Christian Wiediger en Unsplash

En tanto, explicó que hay dos opciones legales que ofrece México para traer un auto de Estados Unidos. En específico, se puede hacer a través del proceso de Regularización por Decreto o mediante la Importación por Aduana.

Regularización por Decreto para importar un auto de EE.UU. a México

Este es el método más económico y tiene costos fijos, por lo que en líneas generales suele tratarse de la mejor opción. Sin embargo, no todos los autos cumplen con los requisitos que estableció el gobierno mexicano para este recurso.

La empresa calculó los valores aproximados para las personas que pueden acceder a esta vía:

Pago único del Registro Público Vehicular (REPUVE) : 2500 pesos mexicanos (US$136). Es un monto fijo que establece el gobierno federal y que aplica a todos los modelos de auto que califiquen.

: 2500 pesos mexicanos (US$136). Es un monto fijo que establece el gobierno federal y que aplica a todos los modelos de auto que califiquen. Placas y Tarjeta de Circulación de Baja California: 3300 pesos mexicanos (US$180). Es un valor estimado del proceso si se realiza en este estado. El precio puede variar levemente en otras regiones.

3300 pesos mexicanos (US$180). Es un valor estimado del proceso si se realiza en este estado. El precio puede variar levemente en otras regiones. Honorarios por la asesoría y gestión: este ítem puede ser diferente según cada empresa. En el caso de la compañía mencionada, es de 500 pesos mexicanos (US$27).

En resumen, el trámite de importar un carro desde EE.UU. a México mediante esta vía en Baja California tendría un costo estimado de 6300 pesos mexicanos (US$344).

México permite importar autos desde Estados Unidos y Canadá Judi Bottoni� - AP�

Qué documentación se necesita para realizar la Regularización por Decreto en México

Quienes quieran importar autos mediante esa vía, deben cumplir con una serie de requisitos. Según el sitio web Comercio y Aduanas, el trámite se puede iniciar de manera digital y se necesita presentar:

Título de propiedad del vehículo a nombre del importador o endosado a su favor.

Identificación oficial del importador, como por ejemplo credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, forma migratoria con fotografía y cartilla del servicio militar nacional, entre otros.

Comprobante de domicilio.

La CURP (Clave Única de Registro de Población) del importador, cuando se trate de personas físicas.

Calco o fotografía digital del número de identificación vehicular del auto.

Pruebas de emisiones contaminantes (importante preguntar al agente aduanal sobre centros autorizados).

Reporte de no robo (en formato que acepte el agente aduanal).

Con estos documentos listos, el interesado debe ingresar en el sitio web oficial para cargarlos y pedir una cita. Además de imprimir una declaración jurada y firmarla, luego hay que abonar el trámite y llevar el automóvil para una inspección física en la fecha acordada.

El gobierno de Claudia Sheinbaum extendió el programa de México para importar autos usados CARL DE SOUZA� - AFP�

Importación por Aduana

Este proceso es más complejo y su costo depende en mayor medida del valor del auto, dado los impuestos que se aplican. Los ítems a pagar son:

Impuestos Federales : 16% de IVA y al menos 10% del Impuesto General de Importación.

: 16% de IVA y al menos 10% del Impuesto General de Importación. Derecho de Trámite Aduanero : usualmente un 0,8% del valor del automóvil.

: usualmente un 0,8% del valor del automóvil. Honorarios del Agente Aduanal : puede oscilar entre los 8000 y 15.000 pesos mexicanos (entre US$437 y US$819).

: puede oscilar entre los 8000 y 15.000 pesos mexicanos (entre US$437 y US$819). Placas y Tarjeta de Circulación: un costo estimado de 3300 pesos mexicanos (US$180), mismo que en el caso de Regularización por Decreto.

Es más difícil calcular un valor final, dado que varía en gran medida según el precio del vehículo. Sin embargo, la estimación es que importar un carro de EE.UU. a México por esta vía cuesta como mínimo 33.000 pesos mexicanos (US$1800).

México amplió el permiso de “autos chocolate”: afecta a la importación

El gobierno de Claudia Sheinbaum publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación una extensión del programa. Este permite la importación definitiva de automóviles usados, conocidos en México como “chocolate”.

En este caso, la prórroga se realiza hasta el 30 de noviembre de 2026, con algunas modificaciones. La regulación se publicó originalmente el 1° de julio de 2011 y luego se ajustó en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 y 2024 para adaptar la norma a cambios de mercado y otras cuestiones.