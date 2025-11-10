Decreto para el permiso de autos chocolate en México: qué dice y qué significa para los compradores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó el 5 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación una modificación al decreto que permite la importación definitiva de automóviles usados provenientes del extranjero, conocidos como “chocolate”. La disposición extiende el plazo del programa hasta el 30 de noviembre de 2026, lo que ofrece un período adicional para que los propietarios puedan completar el proceso de legalización.

El decreto del gobierno mexicano sobre los autos usados chocolate

El decreto, firmado por Sheinbaum, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, y el secretario de Economía, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, establece que la prórroga tiene como finalidad proporcionar acceso a opciones de movilidad para sectores de la población que enfrentan limitaciones económicas.

La medida busca dar certeza jurídica a propietarios y atender dinámicas económicas de la frontera norte, en el marco del T-MEC Foto de Christian Wiediger en Unsplash

La extensión del programa representa una continuidad en la política pública iniciada hace más de una década para ordenar el mercado de segunda mano proveniente de otras naciones, comúnmente llamados “autos chocolate”.

El objetivo central del decreto es mantener un marco normativo que permita otorgar seguridad jurídica a los propietarios de estos coches respecto a su permanencia y uso en el territorio mexicano. Con ello, se busca evitar que existan vehículos en circulación sin reconocimiento legal, lo que podría derivar en incertidumbre patrimonial y dificultades ante autoridades locales o federales.

Alcances del decreto sobre la legalización de los autos chocolate

Según la normativa, la extensión retoma el marco regulatorio del instrumento publicado originalmente el 1° de julio de 2011, que reguló la importación definitiva de los coches usados. Desde esa fecha, el marco fue ajustado en diversas ocasiones, con cambios registrados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 y 2024. Con esto, el gobierno federal ha buscado adaptar esta política a cambios de mercado, economía regional y acuerdos comerciales.

Este conjunto de disposiciones tiene como punto de partida ordenar la entrada de vehículos usados y brindar a sus propietarios claridad sobre su situación legal. La política fue presentada como un mecanismo para reducir diferencias de acceso a transporte entre sectores de la población que, en muchas regiones, los utilizan para trasladarse hacia centros laborales, escolares o comerciales.

Asimismo, el decreto señala que la región fronteriza norte mantiene una relación económica constante con Estados Unidos por su cercanía territorial. Debido a esa dinámica, se consideró necesario conservar condiciones que permitan la importación definitiva de autos cuyo número de identificación vehicular indique fabricación o ensamble en México, EE.UU. o Canadá, de acuerdo con disposiciones del tratado entre estos tres países (T-MEC).

El gobierno federal de México impuso nuevas medidas para regular el ingreso de vehículos extranjeros Foto de Erik Mclean en Pexels

Certificación de origen y reglas del T-MEC para autos usados

El decreto hace mención directa al T-MEC en materia de reglas de origen. Para que un coche usado sea considerado elegible para trato arancelario preferencial dentro del acuerdo comercial, el importador debe contar con una certificación que demuestre su fabricación en territorio de uno de los tres países firmantes. Esta certificación debe basarse en información verificable relacionada con el proceso de producción.

Sin esta certificación, el vehículo no puede recibir el trato preferencial previsto en el tratado, lo que puede implicar costos y requisitos adicionales. Por ello, el productor original es una fuente clave de información para validar el origen.

El decreto también recuerda que, bajo el T-MEC, ningún país miembro puede imponer prohibiciones generales para importar coches usados originarios del territorio de otro miembro. Sin embargo, sí permite establecer normas para seguridad automotriz, emisiones y registro vehicular.

El documento establece además que México debe impedir la importación definitiva de aquellos que tengan restricciones técnicas, que cuenten con reportes de robo o que, por sus características, estén prohibidos para circular en su país de origen. Esto responde a la necesidad de garantizar que los automóviles regularizados cumplan con estándares mínimos de seguridad y legalidad.

La norma establece condiciones preferenciales para la legalización de vehículos cuyo número de identificación corresponda a unidades fabricadas o ensambladas en México, Estados Unidos o Canadá FREDERIC J. BROWN - AFP

Aplicación inmediata del nuevo decreto de autos chocolate

El decreto publicado señala que su entrada en vigor es inmediata y su validez se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026. Con esto, se modifica el plazo previamente fijado en un decreto emitido el 4 de noviembre de 2024, que establecía vigencia hasta el 5 de noviembre de 2025.

Esta ampliación responde a que las condiciones que motivaron los decretos previos permanecen sin cambios sustanciales. Entre dichas condiciones están las necesidades de garantizar seguridad jurídica, prevenir circulación de vehículos con estatus irregular y acompañar estrategias para fortalecer la economía familiar en ciertas regiones.

Además, se subraya la importancia de mantener medidas que permitan continuar la integración económica regional en el marco del T-MEC. Esto incluye asegurar que la importación de vehículos usados se realice bajo procesos formales y verificables.