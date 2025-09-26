Cuánto cuesta la moto Honda Rebel 500 en Estados Unidos

La moto Honda Rebel 500 es muy popular en Estados Unidos, debido principalmente a su diseño minimalista y su facilidad de manejo, con adaptaciones en función de las preferencias de cada comprador. Este vehículo, cuyo precio base se encuentra en 6499 dólares, presenta novedades adicionales en sus tres modelos distintos.

Las novedades de funciones en la moto Honda Rebel 500 en EE.UU.

La automotriz japonesa destacó las innovaciones insertadas en la moto Honda Rebel 500 en 2025 para los conductores que deseen adquirirla en Estados Unidos. En su página web oficial, la firma indicó que este vehículo permite conducir con libertad y sin esfuerzo debido a sus características.

Este modelo cuenta con un asiento bajo y nuevas formas del manillar para su conducción Sitio web: honda.com

“Más comodidad, más control y el mismo espíritu rebelde”, destacaron en el sitio web de Honda en EE.UU. Las disposiciones adicionales de esta versión lanzada en 2017 son:

Nuevos asientos con alturas más bajas, forma modificada del manillar y suspensión trasera en ciertos modelos.

Colores de carrocería adicionales, como el negro mate metalizado, el azul perla (en una edición especial) y el beige perla.

El diseño presenta un carácter más liviano para facilitar la conducción.

Cuáles son los modelos de la moto Honda Rebel 500 en EE.UU. y los precios

Con un motor bicilíndrico en paralelo de 471 centímetros cúbicos y una altura del asiento de 27,2 pulgadas (69 centímetros), la moto Honda Rebel 500 clásica, de combustible, tiene un precio base de US$6499 y presenta una transmisión manual de seis velocidades con embrague antirrebote. Además, están disponibles en la región otros dos modelos:

Rebel 500 ABS: a partir de US$6799 , esta versión presenta características similares al modelo anterior y cuenta con sistema de frenos antibloqueo.

, esta versión presenta características similares al modelo anterior y cuenta con sistema de frenos antibloqueo. Rebel 500 ABS SE: desde US$6999, presenta un estilo de edición especial en azul perla.

El precio base de la moto Honda Rebel 500 en el territorio norteamericano es US$6499 Sitio web: honda.com

La especificación destacada de la moto Honda Rebel 500 en EE.UU. en 2025

Esta motocicleta también cuenta con una función actualizada recientemente, con el objetivo de ofrecer al conductor mayores comodidades y potenciar las ventas de la marca. La automotriz japonesa señaló que esta versión presenta una pantalla LCD (de cristal líquido) para incrementar la resistencia al reflejo de la luz.

Su diseño clásico cuenta con nuevos modelos en azul y beige perla Sitio web: honda.com

Otros modelos de la moto Rebel disponibles en Estados Unidos y cuánto cuestan

Los modelos más recientes de las motos Honda presentan otras peculiaridades y precios. Por ejemplo, la Rebel 1100, lanzada en el año 2021, cuesta a partir de US$9599 y añade novedades en su diseño, como una cubierta para el faro, los retrovisores ubicados en los extremos del manillar, un guardabarros delantero corto y carrocería en tono naranja metalizado.

En tanto, su versión 110 T está diseñada para viajes más largos y presenta funciones como una mayor capacidad de equipaje (bagger con alforjas rígidas) y un carenado frontal (que cubre el chasis). Este modelo parte de un precio de US$10.799.

Mientras, otros modelos más antiguos, como la moto Rebel 300, oscilan costos de venta a partir de US$4849. En este caso, el motor es monocilíndrico de 286 centímetros cúbicos y presenta la misma altura del asiento que la versión 500, de 69 centímetros.