En Estados Unidos: cuál sería el precio del nuevo Honda Prelude 2026 en 2025

El renacido coupé deportivo de Honda ya está en el mercado: se trata del Prelude 2026. El modelo llega con una motorización híbrida, aunque no tan potente como se esperaba, e incorpora la suspensión y los frenos del radical Civic Type R. Sin embargo, aún se desconoce cuál será su precio en Estados Unidos.

Cuánto podría costar el Honda Prelude 2026 en septiembre

De acuerdo con The Drive, aunque ya se anunció el lanzamiento oficial del Honda Prelude 2026, todavía se desconoce el precio que tendrá en Estados Unidos. Actualmente, el modelo tiene un costo de 41.600 dólares en Japón, una cifra superior a la del Civic Type R, el Nissan Z, el Toyota GR Corolla y el Supra, que ya se comercializan en ese país.

Honda Prelude 2026 se vendería por encima de los 40.000 dólares (honda.com)

De todos los autos anteriores, el Prelude 2026 es el que menos potencia tiene, con 200 caballos de fuerza, pero también es el que garantiza el mayor ahorro de combustible al contar con una versión híbrida, por lo que este coupé podría tener un propósito diferente al de sus competidores.

En Estados Unidos, un Honda Civic híbrido tiene un precio de 32.190 dólares en su versión de entrada Si, mientras que el modelo más potente, el Type R, alcanza los 47.090 dólares. Con esas cifras, el Prelude 2026 se ubicaría en un rango intermedio, aunque se prevé que solo llegue al mercado con una única configuración.

¿El Honda Prelude 2026 es barato o caro dentro del segmento?

The Drive indicó que, en caso de que se confirme el precio de más de 40.000 dólares para el Prelude 2026, podría ser difícil de aceptar en Estados Unidos. El motivo es que en el mercado nacional hay otros competidores directos que tienen un costo menor y ofrecen mayor potencia, que es lo que la mayoría de los compradores buscan en un modelo deportivo.

Honda Prelude 2026 cuenta con un diseño deportivo (honda.com)

Por ejemplo, el GR Corolla Core tiene un precio inicial de 40.000 dólares; un Hyundai Elantra N parte de los 35.595 dólares y los expertos lo califican como un deportivo eficiente y asequible; también está su hermano Civic Si por un rango similar, junto con el Volkswagen GTI, por apenas 33.670 dólares.

Si bien es difícil comparar al 100% estos autos entre sí, incluso aunque todos sean deportivos, el Prelude 2026 llega a abrir un hueco en el segmento, tanto por su posible precio como por la configuración híbrida que maneja, además de heredar parte de los componentes que hacen del Type R, uno de los más queridos por los amantes de la velocidad.

Cómo es el Honda Prelude 2026

Desde su primera presentación en el Salón de la Movilidad de Japón en 2023, cuando se lanzó como un prototipo, pasaron dos años para que se hiciera realidad el nuevo Prelude 2026, el primero desde hace un cuarto de siglo. El de ahora combina el sistema de propulsión de dos motores (uno eléctrico y uno de combustión) del Honda Civic, junto con los frenos y la suspensión del Type R, para crear un coupé deportivo.

Honda Prelude 2026 cuenta con componentes del Type R (honda.com)

El Honda Prelude está equipado con un motor de cuatro cilindros en línea de 2.0 litros y dos motores eléctricos (uno de tracción y uno de generación). La suspensión delantera, heredada del Type R, le da mayor eficiencia por su doble eje, amortiguadores adaptativos y frenos Brembo con pinzas de cuatro pistones.

Los neumáticos Goodyear Eagle Touring vienen de serie, lo que le da un buen agarre en cualquier estación del año. Su baúl es relativamente pequeño, pero ofrece la posibilidad de inclinar los asientos traseros para conseguir más espacio.