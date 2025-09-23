En Estados Unidos: cuál es el precio actualizado de la moto Kawasaki Z650 en septiembre 2025

La moto Kawasaki Z650 adquirió una gran popularidad en Estados Unidos, debido a su versatilidad en el manejo tanto en ciudad como en trayectos más largos. En septiembre de 2025, este modelo presenta un precio base de 7249 dólares y cuenta con dos versiones.

Los precios de la moto Z650 en Estados Unidos y sus características

La empresarial multinacional japonesa, reconocida principalmente por sus motocicletas y motos acuáticas, destacó la combinación ideal de rendimiento deportivo y versatilidad para el día a día en la moto Kawasaki Z650 para los conductores en Estados Unidos. Con un motor bicilíndrico de 649 centímetros cúbicos en paralelo, presenta peculiaridades que la posicionan en el mercado norteamericano.

Esta versión tiene dos modelos en función de si presenta ABS o no kawasaki.com

Este modelo, que se describe en la página web oficial de la firma como “perfecto tanto para conductores principiantes como experimentados”, presenta dos versiones en Estados Unidos, que varían en precio y características:

Sin ABS (sistema antibloqueo de frenos): US$7249.

(sistema antibloqueo de frenos): US$7249. Con ABS: US$7749.

En septiembre de 2025, esta moto cuenta con control de tracción en tres modos, marco de enrejado ligero (chasis de acero) y estilo Sugomi que busca una apariencia “agresiva e intimidante”.

Esta moto presenta dos tipos principales de carrocería: una en mate y otra brillante kawasaki.com

La moto Kawasaki Z650 presenta dos carrocerías o carenados: en negro verde chispa metálica y en gris oscuro mate metalizado.

Las funciones destacadas de la moto Kawasaki Z650 en EE.UU. en 2025

La compañía resaltó que este modelo no ubica al piloto sobre la moto, sino que se integra dentro de ella. Las características adicionales de la moto Kawasaki Z650 son:

Faros LED brillantes.

Instrumentación en color TFT (de alta definición).

Conectividad con teléfonos inteligentes en Rideology The App.

Neumáticos Dunlop Sportmax RoadSport 2.

Embrague asistido y antirrebote.

Válvulas de aceleración dobles.

Los conductores de esta moto disponen de una transmisión de seis velocidades kawasaki.com

Esta moto tiene una transmisión de seis velocidades y puede alcanzar una potencia máxima de 67 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto.

Cuánto cuesta una moto Kawasaki Z650 usada en Estados Unidos

El mercado de segunda mano también oferta este vehículo de alta popularidad en el territorio norteamericano y, en la mayoría de las ocasiones, presenta buenas condiciones a un precio relativamente inferior al costo general de los concesionarios.

Según Autotrader, la moto Kawasaki Z650 usada oscila entre los US$4300 y los US$8500, en función del estado en el que se vende tras su uso y el modelo y características que presente. Algunos ejemplos son:

De gama baja : los precios base de estas motos rondan los US$4300 y van hasta los US$5000, debido a que tienen una mayor antigüedad que los modelos que salieron al mercado posteriormente. Además, presentan un mayor kilometraje o condiciones menos favorables.

: los precios base de estas motos rondan los US$4300 y van hasta los US$5000, debido a que tienen una mayor antigüedad que los modelos que salieron al mercado posteriormente. Además, presentan un mayor kilometraje o condiciones menos favorables. De gama media y alta: debido a que son más recientes en el mercado, su uso no es tan prolongado y suelen presentar condiciones más favorables y poco kilometraje. Estas motos suelen costar en la plataforma de segunda mano alrededor de US$6000 y US$8500.

Por ejemplo, en el sitio web mencionado se ofrece una moto Kawasaki Z650 del año 2019 por US$5999. La descripción indica que cuenta con ABS, una transmisión de seis velocidades, el motor bicilíndrico de 649 cc y un color exterior negro. El kilometraje que acumuló desde su adquisición fue de 4832 millas (7776 kilómetros).