Cuánto cuesta y quiénes van a poder comprar la pastilla anticonceptiva sin receta en EE.UU.

Opill es una “minipíldora” que utiliza únicamente la hormona progestina y que, desde este jueves, se convirtió en la única pastilla anticonceptiva que se podrá vender sin receta en Estados Unidos, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobara su comercialización. La noticia llega en medio de batallas legales sobre los derechos reproductivos de las mujeres, como la anulación del fallo Roe vs. Wade, que desde 1973 garantizaba el aborto en el país.

La nueva luz verde para el comercio de Opill es una victoria para los grupos médicos, incluida la Asociación Médica Estadounidense y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, que durante años han estado presionando por una píldora anticonceptiva de venta libre.

Más de un centenar de países ya permiten la venta libre de píldoras anticonceptivas, según la coalición de organizaciones Free the Pill (Liberen la píldora). Para garantizar su eficacia, Opill debe tomarse de forma diaria y a la misma hora.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que autorizó la venta sin receta de Opill, un anticonceptivo oral diario Twitter/@US_FDA

“La aprobación de esta pastilla de progestágeno brinda una opción para que los consumidores compren medicamentos anticonceptivos orales sin receta en farmacias, tiendas de conveniencia y supermercados, así como en línea”, anunció la FDA a través de un comunicado que publicó que su página web, así como en sus redes sociales.

En dicho comunicado, la Dra. Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, manifestó que se trata del primer anticonceptivo oral de toma diaria que estará disponible para millones de personas en Estados Unidos.

Opill es el primer anticonceptivo oral de venta sin prescripción médica en Estados Unidos perrigo.com

De acuerdo con cifras oficiales ofrecidas por la FDA, cerca de la mitad de los 6,1 millones de embarazos que se registran anualmente en Estados Unidos no son planificados, y se han asociado con resultados maternos y perinatales negativos, incluida la reducción de la probabilidad de recibir atención prenatal temprana y un mayor riesgo de parto prematuro, con resultados adversos asociados para la salud neonatal, infantil y del desarrollo. “La disponibilidad de Opill sin receta puede ayudar a reducir la cantidad de embarazos no deseados y sus posibles impactos negativos”, se desprendió del texto.

La pastilla, fabricada por Laboratoire HRA Pharma, recientemente adquirida por Perrigo Company PLC., será más fácil de obtener para las personas interesadas, debido a que no necesitarán ver a un médico primero, eliminando así una barrera para el control de la natalidad.

Se espera que Opill ayude a reducir el número de embarazos no deseados

La FDA también anunció que el plazo para la disponibilidad y el precio de este producto sin receta lo determinará HRA Pharma, por lo que se espera que el laboratorio ofrezca información sobre su lanzamiento.

Si bien el laboratorio fabricante aún no reveló cuánto costará la píldora de venta libre, los expertos estiman que el precio sea bajo, ya que los medicamentos de venta libre generalmente no están cubiertos por el seguro.

Según consignó CBNC, el camino hacia la aprobación del medicamento sin prescripción médica no fue fácil. En mayo, un comité asesor de la FDA expresó su preocupación de que aquellos consumidores que no deberían tomar progesterona, no comprendieran bien las advertencias en la etiqueta del medicamento.

