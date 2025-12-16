Cuántos años tiene Bettina Anderson, la prometida de Donald Trump Jr.
En presencia del presidente de Estados Unidos, el hijo mayor del mandatario anunció su compromiso con la modelo e influencer
- 3 minutos de lectura'
El hijo mayor del presidente de EE.UU., Donald Trump Jr., y la influencer y filántropa, Bettina Anderson, confirmaron su compromiso. El anuncio lo realizaron durante un encuentro festivo en la Casa Blanca y luego fue difundido en redes sociales.
La edad de Bettina Anderson
Donald Trump Jr., de 47 años, tomó la palabra durante una reunión navideña en la Casa Blanca para compartir una noticia: “Quiero agradecer a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’”.
Las imágenes de este instante fueron capturadas y divulgadas por la periodista Laura Loomer en su cuenta oficial de X. Por su parte, Anderson ofreció su respuesta: “Este ha sido el fin de semana más inolvidable. Me caso con el amor de mi vida y me siento como la chica más afortunada del mundo. Gracias”. La influencer y filántropa tiene 39 años.
Trump Jr., este compromiso representa su segunda boda. Sin embargo, es su tercer compromiso formal. De su matrimonio con Vanessa Kay Haydon nacieron cinco hijos: Kai, de 19 años; Donald John III, de 16; Tristan Milos, de 14; Spencer Frederick, de 13, y Chloe Sophia, de 11. Se divorciaron en 2018.
Ese año, Trump Jr. inició una relación con Kimberly Guilfoyle, con quien también se comprometió. No obstante, este es el primer matrimonio de Anderson.
¿Quién es Bettina Anderson? La prometida de Donald Trump Jr.
Anderson es hija de los reconocidos filántropos Harry Loy Anderson Jr. e Inger Anderson. Según recopiló People, la joven construyó una identidad propia a través de un activismo en varias organizaciones benéficas de primer nivel.
Por un lado, la modelo e influencer es parte de la Hope for Depression Research Foundation, creada por Audrey Gruss, una entidad dedicada a financiar investigación médica para combatir los trastornos depresivos.
Además, desempeña un papel clave en Project Paradise, una iniciativa de conservación con base en Florida que busca proteger y restaurar los ecosistemas naturales del estado.
Por otro lado, Anderson dedica tiempo de forma constante como voluntaria en la Literacy Coalition of Palm Beach County, en donde ayuda a combatir el analfabetismo en su comunidad local.
Anderson y Trump Jr.: su historia de amor
La relación entre Trump Jr. y Anderson, aunque reciente, siguió una trayectoria pública.
Según People, comenzaron a salir alrededor de junio de 2024, aunque en ese momento Trump Jr. todavía estaba públicamente comprometido con Guilfoyle, expresentadora de Fox News. Su primera aparición fotográfica juntos data de un almuerzo en agosto de 2024.
Para septiembre de ese mismo año, surgieron informes de que Trump Jr. y Guilfoyle pasaban tiempo separados, confirmándose su ruptura hacia diciembre. Poco después, la presentadora fue nominada por el presidente Trump como embajadora en Grecia.
Liberado de su compromiso anterior, la relación con Anderson floreció rápidamente. Él la acompañó a su cena de cumpleaños en Palm Beach en diciembre de 2024 y la presentó como su invitada en la celebración de Año Nuevo de la familia Trump en Mar-a-Lago.
Ya para enero de este año, Anderson acompañó a Donald Jr. a la inauguración presidencial de su padre. También viajaron juntos a Udaipur, India, para asistir a una boda el mes anterior a su compromiso, consolidando su vínculo.
