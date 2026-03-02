Cuidado con el “mogging”: la tendencia viral en 2026 que nació en foros tóxicos y genera confusión entre los padres

Alysa Liu, patinadora artística estadounidense, se volvió tendencia en redes sociales no solo por sus grandes actuaciones en los Juegos Olímpicos de Invierno, donde ganó dos medallas de oro, sino también por una frase que utilizó en una entrevista. Allí dijo que su objetivo era “mog”. El término, que hoy circula en distintos espacios digitales para expresar dominio o superioridad en tono competitivo y en su mayoría de forma inofensiva, tuvo origen en foros de internet asociados a la llamada “manosfera”, un entorno vinculado a discursos sobre masculinidad.

¿Qué es el “mogging” y cuándo nació?

El término “mogging” tiene sus raíces en la década del 2000. De acuerdo con Parents, el término surgió como una abreviatura del acrónimo AMOG (“Alpha Male of the Group” o “Macho Alfa del Grupo”).

Dicha palabra se utilizaba dentro de la “manosfera”, una subcultura de internet que promueve la “supremacía masculina y visiones de masculinidad” que son descritas como tóxicas.

“Estas comunidades promueven la idea de que el control emocional, la riqueza material, la apariencia física y el dominio, especialmente sobre las mujeres, son indicadores de la valía masculina”, detalla un informe presentado el año pasado por UN Women.

Cuidado con el “mogging”: la tendencia viral en 2026 que nació en foros tóxicos y obsesiona a los jóvenes

La frase y sus variantes (“mog” y “mogged”) se mantuvieron presentes en estas comunidades digitales. A partir de 2020, mogging experimentó un resurgimiento al volverse sinónimo de la tendencia looksmaxxing en redes sociales.

En este periodo, los influencers comenzaron a usar el término para calificar el atractivo físico propio y ajeno. Existen variantes de looksmaxxing, como el hairmogging (tener un cabello superior) o el jawmogging (tener una mandíbula más definida), según consignó Today.

“Al igual que muchas otras palabras, se ha depurado a través de las redes sociales y su uso en memes, así que si tu hijo la usa, probablemente sea de una manera más bien inofensiva o irónica”, dijo Philip Lindsay, profesor y creador de contenidos que se hace llamar Sr. Lindsay y se autodenomina el “Traductor OG de Estudiantes”. Sin embargo, no todo es lo que parece.

“Parece inofensivo porque es podredumbre cerebral y jerga”, dijo Lindsay en uno de sus videos de TikTok. “Pero tal vez tenga algunas cosas subyacentes que no son tan inofensivas”, agregó.

Las “mog wars” en TikTok y la popularidad de un concepto polémico

Para fines de 2025 y principios de 2026, el término se considera parte de la jerga común de la generación Z por varios factores. Por un lado, en febrero de este año surgieron en TikTok las llamadas “guerras de mogging”, una competencia entre creadores de contenido masculinos que priorizan la estética sobre la personalidad.

Luego, agregó: “Creo que es importante que seamos conscientes de los ideales y las virtudes que se perpetúan en los jóvenes varones que están en Internet”.

El concepto se popularizó aún más cuando la patinadora olímpica Alysa Liu declaró en una entrevista que su objetivo en los Juegos Olímpicos de Invierno era “mog” (superar) a los demás. Su uso fue interpretado como una forma de superación deportiva frente a sus contrincantes.