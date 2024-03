De Carmelo a Stephen Curry: las cinco estrellas de la NBA que fueron leyendas en el March Madness

Escuchar

El March Madness es una oportunidad perfecta para que los mejores jugadores universitarios demuestren su talento en busca de dar el salto al básquetbol profesional. En ese sentido, muchas estrellas de la NBA antes fueron leyendas en este campeonato, que reúne a los mejores equipos de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés). De Carmelo Anthony a Stephen Curry, a continuación, te presentamos cinco figuras que brillaron en esa competencia y dejaron una huella imborrable.

Carmelo Anthony - Syracuse Orange (2003)

Carmelo Anthony participó apenas un año del básquetbol universitario, pero no por eso su paso fue menos importante. Sin ir más lejos, lideró a Syracuse Orange a proclamarse campeón del March Madness 2003 por primera vez en su historia. En el Final Four (semifinales) ante Texas, tuvo un increíble rendimiento: 33 puntos, 14 rebotes y tres robos. En la ajustada victoria por 81-78 ante Kansas en la final por el título, aportó 20 puntos, 10 rebotes y siete asistencias. Además, fue elegido como el Jugador Más Destacado del torneo.

Apenas unos meses después, dio el salto a la NBA: Denver Nuggets lo eligió en la tercera posición del Draft 2003. También vistió las camisetas de Nueva York Knicks (2011-2017), Oklahoma City Thunder (2017-2018), Houston Rockets (2018-2019), Portland Trail Blazers (2019-2021) y Los Angeles Lakers (2021-2022). Nunca ganó un anillo, pero disputó diez veces el All-Star. Además, ganó tres medallas olímpicas de oro: Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Se retiró en marzo de 2023 sin haber salido nunca campeón en la NBA, aunque eso no le impide ser considerado uno de los mejores de la historia.

Stephen Curry - Davidson Wildcats (2008)

Stephen Curry jugó durante tres temporadas en los Wildcats de Davidson College, donde promedió 25,3 puntos, 4,5 rebotes y 3,7 asistencias por partido. En el March Madness 2008, guió a su equipo, que era el décimo preclasificado de su región, hacia la Elite Eight (cuartos de final), dejando en el camino a grandes favoritos. Demostró su talento desde un principio: en primera ronda, frente a Gonzaga, convirtió la increíble cifra de 40 puntos. En el siguiente encuentro, aportó 30 puntos para vencer a Georgetown, segundo preclasificado. En los Sweet 16 (octavos de final), metió 33 puntos para eliminar a Wisconsin (3°). Finalmente, perdió en cuartos de final ante Kansas, que ganaría el campeonato.

Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, festeja luego de acertar un triple frente a los Lakers de Los Ángeles, el jueves 22 de febrero de 2024 (AP Foto/Jeff Chiu) Jeff Chiu - AP

En el Draft de la NBA 2009, fue elegido en la séptima posición por Golden State Warrior. El resto es historia: cuatro anillos (2015, 2017, 2018 y 2022), récord de triples en la historia de la NBA, 10 participaciones en el All-Star Game y dos veces Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la temporada regular de la NBA. Además de los galardones y reconocimientos, cambió el juego significativamente con su extraordinaria puntería y sus lanzamientos a distancias exageradas.

Anthony Davis - Kentucky Wildcats (2012)

Anthony Davis disputó solo un año en el básquetbol universitario, antes de dar el salto a la NBA. En su participación en el March Madness 2012, demostró todo su talento y se consagró campeón. Con sus 2,08 metros, se convirtió en una pieza defensiva fundamental del equipo, con un promedio de 12,3 rebotes y 4,8 tapones por partido. En la final tuvo una pésima actuación ofensiva, con apenas un tiro convertido de sus 10 intentos de campo, pero brilló en defensa con 16 rebotes y seis bloqueos. Finalmente, fue reconocido como el Jugador Más Destacado del torneo.

Apenas unos meses después, fue el primer jugador elegido en el Draft de la NBA 2012, por New Orleans Hornets. Allí permanecería hasta 2019, cuando fue transferido a Los Angeles Lakers, donde aún permanece. En octubre de 2020, consiguió su primer y único anillo de la NBA, tras vencer a Miami Heat en la final, de la mano de LeBron James.

Dwyane Wade - Marquette Golden Eagles (2003)

Dwyane Wade estuvo tres temporadas en los Golden Eagles de la Universidad de Marquette, aunque la primera de ellas no jugó por problemas escolares. En su primer año con continuidad, se convirtió en la estrella del equipo. Demostró sus cualidades en el March Madness 2003, donde lideró a sus compañeros hasta el Final Four (semifinales), a donde su universidad no llegaba desde 1977. A pesar de la derrota, tuvo un gran rendimiento en el torneo, con un promedio de 21,8 puntos, 6,6 rebotes y seis asistencias por partido.

Poco más tarde, Miami Heat lo eligió en la quinta posición del Draft de la NBA 2003. Fue una decisión que cambió la historia de la franquicia, que ganó sus únicos tres campeonatos de la NBA con Wade en cancha, en 2006, 2012 y 2013. En ese primer anillo de 2006, fue reconocido como Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de las Finales. También disputó 10 veces el All-Star.

Al Horford - Florida Gators (2006 y 2007)

Florida Gators es el último equipo que logró salir campeón dos años consecutivos en el March Madness. Lo hizo en 2006 y 2007, con el dominicano Al Horford entre sus grandes figuras. En el primero de esos torneos, convirtió cifras dobles en las cinco de las seis victorias. En la final frente a UCLA Bruins, cerró su noche con 14 puntos, siete rebotes, tres asistencias y dos bloqueos. Al año siguiente, su aporte en el partido por el título, ante Ohio State Buckeyes, fue aún más destacado: 18 puntos (el máximo de su equipo) y 12 rebotes.

Al Horford fue campeón dos veces del March Madness, en 2006 y 2007, con Florida Gators X @FloridaBBHour

Su gran rendimiento a nivel universitario lo llevó a que Atlanta Hawks lo eligiera en la tercera posición en el Draft de la NBA 2007, luego de Greg Oden y Kevin Durant. Tuvo una gran primera temporada y fue seleccionado en el Mejor quinteto de rookies de la NBA. Permaneció en los Hawks entre 2007 y 2016, cuando pasó a Boston Celtics, donde juega en la actualidad. También vistió las camisetas de Philadelphia 76ers (2019-2020) y de Oklahoma City Thunder (2020-2021). Durante ese tiempo, fue cinco veces All-Star en la NBA: 2010, 2011, 2015, 2016 y 2018.