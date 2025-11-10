en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 10 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 10 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 10 de noviembre abrió la sesión en $18,50, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 10 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 10 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,20
- Banco Azteca: compra $16,85 / venta $18,94
- Banco de México, FIX del viernes: $18,50
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,521 / venta $18,526
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,529
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,447
- Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4553
- Banorte: compra $17,70 / venta $18,75
- BBVA Bancomer: compra $17,39 / venta $18,93
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,50
- Grupo Financiero Multiva: $18,47
- Intercam: compra $17,87 / venta $18,8805
- Para pagos de obligaciones: $18,6233
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,50
- Ve por más del viernes: compra $17,9355 / venta $18,9505
- Promedio general: compra $18,0638 / venta $18,7468
- Tipo de cambio ponderado: $18,4053
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 10 de noviembre abrió en $16,85 a la compra y $18,94 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El peso mexicano cerró la sesión del viernes 7 de noviembre con una cotización de $18,45 por dólar.
- El viernes, el peso mostró una apreciación del 0,72% respecto al cierre anterior.
- Durante la sesión, el peso se mantuvo en un rango entre $18,42 y $18,59 unidades por dólar.
- La apreciación del peso fue impulsada por dos factores principales: el tono cauteloso de Banxico (Banco de México) en relación con sus próximas decisiones de política monetaria y el debilitamiento del dólar a nivel global, ya que el DXY (Dólar Index) retrocedió, con una pérdida del 0,19%.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
