LA NACION
en vivo

De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 10 de noviembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 10 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del lunes 10 de noviembre
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del lunes 10 de noviembrePixabay

El precio del dólar en México este lunes 10 de noviembre abrió la sesión en $18,50, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 10 de noviembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 10 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,70 / venta $19,20
  • Banco Azteca: compra $16,85 / venta $18,94
  • Banco de México, FIX del viernes: $18,50
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,521 / venta $18,526
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,529
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,447
  • Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4553
  • Banorte: compra $17,70 / venta $18,75
  • BBVA Bancomer: compra $17,39 / venta $18,93
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,50
  • Grupo Financiero Multiva: $18,47
  • Intercam: compra $17,87 / venta $18,8805
  • Para pagos de obligaciones: $18,6233
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,50
  • Ve por más del viernes: compra $17,9355 / venta $18,9505
  • Promedio general: compra $18,0638 / venta $18,7468
  • Tipo de cambio ponderado: $18,4053
La cotización de dólar a peso mexicano del 10 de noviembre
La cotización de dólar a peso mexicano del 10 de noviembreFreepik

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este 10 de noviembre abrió en $16,85 a la compra y $18,94 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El peso mexicano cerró la sesión del viernes 7 de noviembre con una cotización de $18,45 por dólar.
  • El viernes, el peso mostró una apreciación del 0,72% respecto al cierre anterior.
  • Durante la sesión, el peso se mantuvo en un rango entre $18,42 y $18,59 unidades por dólar.
  • La apreciación del peso fue impulsada por dos factores principales: el tono cauteloso de Banxico (Banco de México) en relación con sus próximas decisiones de política monetaria y el debilitamiento del dólar a nivel global, ya que el DXY (Dólar Index) retrocedió, con una pérdida del 0,19%.
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 10 de noviembre de 2025
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 10 de noviembre de 2025Shutterstock

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
  1. La medida impulsada por Greg Abbott que impacta en las elecciones
    1

    Victoria de Trump en Texas: la medida impulsada por Greg Abbott que impacta en las elecciones

  2. Guía para reclamar el pago del Seguro Social en noviembre de 2025
    2

    Guía para reclamar el pago del Seguro Social en noviembre de 2025

  3. Lista del Uscis con los documentos obligatorios para migrantes que viajan fuera de EE.UU.
    3

    La lista del Uscis con los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU.

  4. Cuándo llega el próximo frente frío al sur de Florida y cuántos grados bajará la temperatura
    4

    Cuándo llega el próximo frente frío al sur de Florida y cuántos grados bajará la temperatura

Cargando banners ...