De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 11 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 11 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 11 de noviembre abrió en $18,3922 unidades por dólar, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 11 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 11 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del lunes: $18,3922
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $18,3865 / venta $18,391
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,412
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $18,368
- Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4553
- Banorte: compra $17,20 / venta $18,70
- BBVA Bancomer: compra $17,55 / venta $18,68
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3922
- Grupo Financiero Multiva: $18,41
- Intercam: compra $17,8697 / venta $18,8802
- Para pagos de obligaciones: $18,50
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3922
- Ve por más del lunes: compra $17,7745 / venta $18,9745
- Promedio general: compra $17,9713 / venta $18,6592
- Tipo de cambio ponderado: $18,3152
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 11 de noviembre abrió en $16,90 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien busca saber a cómo está el dólar hoy en México o cuál es el tipo de cambio dólar de hoy, este 11 de noviembre de 2025, cotiza en $18,36 por unidad, durante la sesión overnight.
- De acuerdo con un reporte de Monex, el peso mexicano se apreció un 0,13% respecto al cierre anterior, que se suma a un avance semanal del 1,71% y una ganancia del 0,92% respecto al mes previo.
- El dólar estadounidense se ha debilitado después de que el Senado de EE.UU. aprobara una medida de financiación temporal, explican analistas de la financiera.
- Esta aprobación tiene como objetivo concluir con el cierre de Gobierno estadounidense, lo que generó optimismo en los mercados internacionales y un retroceso en el Índice Dólar (DYX) de 0,04%.
- Debido al feriado del Día de los Veteranos en EE.UU., los mercados accionarios de ese país permanecen cerrados, por lo que se espera un menor volumen de operaciones en el mercado mexicano durante esta jornada.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
