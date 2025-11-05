en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 5 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 5 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 5 de noviembre abrió en $18,6133 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 5 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 5 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,20
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $19,14
- Banco de México, FIX del martes: $18,6133
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,603 / venta $18,607
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,663
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,587
- Bank of America: compra $17,6991 / venta $19,7628
- Banorte: compra $17,50 / venta $19,05
- BBVA Bancomer: compra $17,83 / venta $18,97
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,6133
- Grupo Financiero Multiva: $18,72
- Intercam: compra $18,1598 / venta $19,1627
- Para pagos de obligaciones: $18,4835
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,6133
- Ve por más del martes: compra $18,3818 / venta $18,9968
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 5 de noviembre, abrió en $16,90 a la compra y $19,14 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quienes busca saber a cómo está el dólar hoy en México o cuál es el tipo de cambio dólar de hoy, la cotización del dólar estadounidense a peso mexicano registrada en la sesión overnight del 05 de noviembre de 2025 se situa en $18,66 por unidad.
- En la jornada del 5 de noviembre de 2025, el dólar hoy México (USD/MXN) muestra una volatilidad bajista en la sesión overnight, lo que implica una apreciación del peso mexicano del 0,16% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El precio del dólar a peso mexicano se vio favorecido por una corrección bajista del Índice Dólar (DXY), el cual retrocedió un -0,05%.
- Los analistas de la financiera señalan que a pesar de que el peso se apreció, el avance fue limitado tras la evaluación de datos económicos locales.
- La inversión fija bruta en México registró una contracción significativa del 10,4% anual durante agosto, y así profundizó la caída del 6,6% del mes previo.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).