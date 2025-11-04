LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 4 de noviembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 4 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

La falta de dólares lleva a postergar pagos
La cotización de dólar a peso mexicano del 4 de noviembre

El precio del dólar en México este martes 4 de noviembre abrió en $18,4835, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

06.00 ET

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 4 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
  • Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,94
  • Banco de México, FIX del lunes: $18,4835
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $18,5025 / venta $18,507
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,512
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $18,467
  • Bank of America: compra $17,5439 / venta $19,6078
  • Banorte: compra $17,30 / venta $18,65
  • BBVA Bancomer: compra $17,64 / venta $18,77
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,4835
  • Grupo Financiero Multiva: $18,52
  • Intercam: compra $17,1249 / venta $19,1354
  • Para pagos de obligaciones: $18,5725
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4835
  • Ve por más del lunes: compra $18,1799 / venta $18,7949
De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 4 de noviembre de 2025
De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 4 de noviembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este 4 de noviembre abrió en $16,90 a la compra y $18,94 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quienes se preguntan a cómo está el dólar hoy en México o buscan el precio del dólar este 4 de noviembre: la cotización de apertura del dólar estadounidense en la sesión overnight mostró volatilidad alcista y se registró en $18,63 por unidad.
  • Este valor implica una depreciación del peso mexicano del 0,78% respecto al cierre previo, y una pérdida del 1,24% en comparación con el mes anterior, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • El peso mexicano se vio afectado por un generalizado fortalecimiento del dólar, impulsado por un mayor sentimiento de cautela en el mercado global. El Índice Dólar (DXY) avanza 0,23%.
  • Analistas de la financiera señalan que el aumento en la demanda por activos considerados de refugio también presionó a la divisa mexicana.
  • A nivel global, la preocupación por el sector tecnológico contribuye a un entorno de movimientos negativos en los mercados accionarios.
De dólar a peso mexicano; la cotización del 4 de noviembre
De dólar a peso mexicano; la cotización del 4 de noviembre

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
