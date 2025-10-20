De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy lunes 20 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 20 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 20 de octubre abrió en 18,40700 pesos por dólar, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 20 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 20 de octubre arranca así, según El Dolar Info.
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,89
- Banco de México, FIX del viernes: $18,407
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,4375 / venta $18,442
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,465
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,366
- Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4553
- Banorte: compra $17,65 / venta $18,70
- BBVA Bancomer: compra $17,33 / venta $18,86
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,407
- Grupo Financiero Multiva: $18,61
- Intercam: compra $17,8967 / venta $18,906
- Para pagos de obligaciones: $18,4108
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,407
- Ve por más: compra $18,0669 / venta $18,6819
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 20 de octubre, abrió en $16,90 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
Al inicio de la semana del 20 de octubre de 2025, el dólar estadounidense a peso mexicano registró una cotización de $18,39 en la sesión overnight.
- Este nivel implica una depreciación del peso mexicano de 0,12% respecto al cierre previo.
- Este movimiento cambiario se produce en un entorno donde el dólar estadounidense ha mostrado una recuperación parcial, señala un reporte de apertura de Monex.
- El Índice Dólar (DXY) avanza 0,12% al comienzo de la semana, impulsado por menores preocupaciones sobre el comercio internacional con China.
- El mercado está atento a la espera de conocer datos económicos clave en México, además del reporte de inflación estadounidense programado para el final de la semana.
- El presidente Donald Trump confirmó una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, programada para finales de mes, lo que ha generado optimismo en torno a posibles acuerdos comerciales.
- Analistas de Monex refieren que la relación comercial de México con Estados Unidos es un factor clave para el dólar hoy México y que funcionarios mexicanos tienen previsto viajar a Washington para continuar las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
