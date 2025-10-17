en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy viernes 17 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 17 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 17 de octubre abrió en $18,4108, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 17 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 17 de octubre arranca así, según El Dolar Info.
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,80 / venta $18,89
- Banco de México, FIX del jueves: $18,4108
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,3645 / venta $18,369
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,45
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,369
- Bank of America: compra $17,5439 / venta $19,6078
- Banorte: compra $17,70 / venta $18,75
- BBVA Bancomer: compra $17,58 / venta $18,71
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,4108
- Grupo Financiero Multiva: $18,50
- Intercam: compra $17,9306 / venta $18,9411
- Para pagos de obligaciones: $18,4808
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4108
- Ve por más: compra $18,0764 / venta $18,8764
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 17 de octubre, abrió en $16,80 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Este 16 de octubre, el dólar estadounidense mostró debilidad en los mercados internacionales, lo que se tradujo en un avance del peso mexicano.
- A la apertura, el peso mexicano extendió su avance, posicionándose como la cuarta divisa entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.
- El peso mexicano en el mercado spot alcanzó un mínimo de $18,41 y un máximo de $18,47 unidades durante la sesión overnight.
- De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Monex, el comportamiento dólar a peso durante la semana estuvo determinado por dos factores clave: el apetito de riesgo global y la fortaleza del dólar estadunidense.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
