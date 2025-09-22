en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy lunes 22 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo estuvo hoy 22 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este lunes 22 de septiembre los mercados todavía no abren, pero el precio del dólar frente al peso mexicano sigue impactado por los reportes de la actividad económica local de días anteriores.
Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 22 de septiembre arranca con la siguiente referencia respecto al cierre de la última jornada hábil:
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $17,25 / venta $18,194
- Banco de México, FIX del viernes: $18,3892
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del viernes: compra $18,3570/ venta $18,3610
- Bank of America: compra $17,452/ venta $19,4932
- BBVA Bancomer: compra $17,29 / venta $19,02
- Multiva: $18,46
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4757
- Ve por más: compra $18,0873/ venta $18,7023
Factores que influyen en el dólar estadounidense hoy y en tiempo real
- El dólar estadounidense a peso mexicano mostró una depreciación para la moneda local en la jornada del 19 de septiembre de 2025.
- El precio del dólar en México se estableció al cierre de la sesión del viernes con una cotización de $18,40 por dólar estadounidense en el mercado spot.
- El peso mexicano finalizó la jornada previa con un retroceso, al registrar una depreciación de 0,24% respecto al cierre del día anterior (jueves 18 de septiembre).
- El retroceso extendió la debilidad de la moneda mexicana, que acumuló una pérdida semanal de -0,25%.
- Para quienes siguen el precio del dólar en tiempo real y sus fluctuaciones, los analistas de Monex previeron al cierre de la sesión anterior que el rango de oscilación del dólar a peso mexicano hacia el overnight se ubicaría entre $18,34 y $18,46, o entre $18,33 y $18,48.
- El Índice Dólar (DXY) consolidó su avance, y finalizó la jornada con una ganancia de 0,31% respecto al cierre anterior.
Pronóstico del dólar a peso mexicano
- El comportamiento de cuánto está el dólar en México fue influenciado por factores externos e internos.
- El peso se vio afectado por el avance generalizado del dólar estadounidense a nivel global.
- El reporte de Monex indica que el DXY se apreció 0,35% a media jornada del viernes, tras el diálogo entre Xi Jinping, presidente de China, y Donald Trump.
- Otro factor que presionó el dólar hoy México fue el reporte preliminar débil de la actividad económica local.
- La financiera advierte que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) en México anticipó una caída de 0,5% mensual y 0,2% anual en la actividad económica de julio.
- Esta estimación destaca un menor dinamismo en los sectores secundario y terciario.
- El precio del dólar reflejó esta pérdida de dinamismo en la economía, lo que sugiere un posible menor crecimiento para el cierre del tercer trimestre de 2025.
