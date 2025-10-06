en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy lunes 6 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 6 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México cerró la jornada del viernes 3 de octubre con una apreciación de 0,17%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,35 y $18,43. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 6 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme del viernes: compra $17,50 / venta $19,00
- Banco Azteca del viernes: compra $16,90 / venta $18,94
- Banco de México, FIX cierre del viernes: $18,3902
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del viernes: compra $18,4040/ venta $18,4090
- Bank of America del viernes: compra $17,4216 / venta $19,4553
- BBVA Bancomer del viernes: compra $17,33 / venta $18,87
- Multiva del viernes: $18,46
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $18,4843
- Ve por más del viernes: compra $18,0915 / venta $18,7065
Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización
- El precio del dólar hoy en México (USD/MXN) concluyó la sesión del viernes 3 de octubre de 2025 con una apreciación de la moneda mexicana al colocarse en $18,40 por dólar estadounidense.
- Un análisis de Monex precisa que el peso mexicano tuvo una jornada positiva, al finalizar la sesión con una apreciación de 0,17% respecto al cierre previo de $18,43 (del jueves 2 de octubre).
- El dólar, medido a través del índice DXY, estuvo presionado a la baja y registró una pérdida del 0,13% respecto al cierre anterior.
- El peso se vio favorecido por la publicación del reporte de inversión fija bruta en México.
- El indicador mostró un crecimiento mensual del 1,6% durante julio; superó las previsiones de 1,0%.
- La revisión al alza de la calificación crediticia de Pemex, por parte de la agencia Fitch, también contribuyó al optimismo y al avance del peso, refieren los analistas de la financiera.
- La incertidumbre prevaleciente sobre la duración del cierre del Gobierno en Estados Unidos también contribuyó al debilitamiento del dólar estadounidense.
- Hacia la próxima sesión, los analistas esperan que el peso mexicano oscile en un rango de fluctuación entre $18,35 y $18,43.
