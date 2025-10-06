De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy lunes 6 de octubre

El precio del dólar en México cerró la jornada del viernes 3 de octubre con una apreciación de 0,17%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,35 y $18,43. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

En la sesión anterior, del viernes 3 de octubre, el peso avanzó ante el dólar estadounidense Shutterstock