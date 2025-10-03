en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 3 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 3 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México cerró la jornada del 2 de octubre con una depreciación de 0,31%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,33 y $18,51. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 3 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme del jueves: compra $17,50 / venta $19,00
- Banco Azteca del jueves: compra $17,00 / venta $18,94
- Banco de México, FIX del jueves: $18,4843
- Banco de México, interbancario 48 hs del jueves: compra $18,4925 / venta $18,4970
- Bank of America del jueves: compra $17,3913 / venta $19,4175
- BBVA Bancomer del jueves: compra $17,58 / venta $18,71
- Multiva del jueves: $18,44
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $18,3477
- Ve por más del jueves: compra $18,1213 / venta $18,7385
Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización
- El dólar estadounidense a peso mexicano cerró en $18,44 por unidad.
- Representa un retroceso del 0,31% para el peso en comparación con el cierre previo (del miércoles 1º de octubre).
- El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza de la moneda de EE.UU. frente a una canasta de divisas principales, consolidó su avance y finalizó la jornada con una ganancia del 0,16% respecto al cierre anterior.
- El análisis de Monex indica que “el peso fue afectado por el repunte del dólar a medida que se moderó el sentimiento de nerviosismo entre los inversores”.
- Hacia el overnight, se espera que el peso oscile en un rango entre $18,38 y $18,52.
- La agenda económica del día estuvo “prácticamente vacía”, pero destacó un reporte de recortes de plazas en EE.UU., publicado por Challenger, Gray & Christmas.
- Se anunciaron 54.064 bajas en septiembre, una cifra menor a los 85.979 despidos del mes anterior.
