LA NACION
en vivo

De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 3 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 3 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar hoy en México, el tipo de cambio del viernes 3 de octubre
El precio del dólar hoy en México, el tipo de cambio del viernes 3 de octubreFreepik

El precio del dólar en México cerró la jornada del 2 de octubre con una depreciación de 0,31%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,33 y $18,51. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

El peso mexicano cerró la sesión del 2 de octubre con un retroceso
El peso mexicano cerró la sesión del 2 de octubre con un retrocesoFreepik

Precio del dólar hoy en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 3 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.

  • Afirme del jueves: compra $17,50 / venta $19,00
  • Banco Azteca del jueves: compra $17,00 / venta $18,94
  • Banco de México, FIX del jueves: $18,4843
  • Banco de México, interbancario 48 hs del jueves: compra $18,4925 / venta $18,4970
  • Bank of America del jueves: compra $17,3913 / venta $19,4175
  • BBVA Bancomer del jueves: compra $17,58 / venta $18,71
  • Multiva del jueves: $18,44
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $18,3477
  • Ve por más del jueves: compra $18,1213 / venta $18,7385

Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Así cotiza la divisa estadounidense ante el peso mexicano hoy 3 de octubre de 2025
Así cotiza la divisa estadounidense ante el peso mexicano hoy 3 de octubre de 2025Shutterstock

Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización

  • El dólar estadounidense a peso mexicano cerró en $18,44 por unidad.
  • Representa un retroceso del 0,31% para el peso en comparación con el cierre previo (del miércoles 1º de octubre).
  • El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza de la moneda de EE.UU. frente a una canasta de divisas principales, consolidó su avance y finalizó la jornada con una ganancia del 0,16% respecto al cierre anterior.
  • El análisis de Monex indica que “el peso fue afectado por el repunte del dólar a medida que se moderó el sentimiento de nerviosismo entre los inversores”.
  • Hacia el overnight, se espera que el peso oscile en un rango entre $18,38 y $18,52.
  • La agenda económica del día estuvo “prácticamente vacía”, pero destacó un reporte de recortes de plazas en EE.UU., publicado por Challenger, Gray & Christmas.
  • Se anunciaron 54.064 bajas en septiembre, una cifra menor a los 85.979 despidos del mes anterior.
Más leídas de Estados Unidos
  1. Buenas noticias en California: los conductores se verán beneficiados por esta nueva ley
    1

    Buenas noticias en California: la nueva ley que protege a los conductores con autos remolcados por grúas

  2. La ley que dejará sin licencias de conducir a cierto grupo de inmigrantes
    2

    En Texas: la ley que dejará sin licencias de conducir a cierto grupo de inmigrantes

  3. La trayectoria del disturbio tropical que podría convertirse en el huracán Jerry
    3

    La trayectoria del disturbio tropical que podría convertirse en el huracán Jerry

  4. Chocaron dos aviones en un aeropuerto de Nueva York: un herido e importantes daños
    4

    Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia: un herido e importantes daños

Cargando banners ...