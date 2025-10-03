De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 3 de octubre

El precio del dólar en México cerró la jornada del 2 de octubre con una depreciación de 0,31%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,33 y $18,51. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

El peso mexicano cerró la sesión del 2 de octubre con un retroceso Freepik