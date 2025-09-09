De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo, hoy martes 9 de septiembre

Este 9 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de $18,655 pesos por unidad. Esta jornada el dólar estadounidense muestra un retroceso frente al peso mexicano, que se posiciona como la tercera moneda con mayores ganancias frente al dólar entre las divisas de países emergentes.

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 9 de septiembre Freepik