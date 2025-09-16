De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 16 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 16 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este 16 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de $18,4757 pesos por unidad, según el último reporte. Hoy en México es un día feriado, por lo que no se publican datos del tipo de cambio de dólar a peso mexicano y no hay actividades bancarias.
Pronóstico del dólar a peso mexicano
- El movimiento positivo del peso mexicano se debe en gran parte al optimismo de los inversores sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed)
- Los analistas de Monex señalan que el dólar estadounidense ha mostrado un debilitamiento, impulsando la apreciación de la divisa local.
- Los inversores anticipan un posible recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de la FED esta semana, lo que hace que los bonos del Tesoro estadounidense sean menos atractivos y, consecuentemente, presiona a la baja el valor del dólar.
- El comportamiento del dólar estadounidense a peso mexicano estará influenciado por las proyecciones económicas del FOMC (Federal Open Market Committee) y otros datos clave que se publicarán en la semana, como las ventas minoristas y la producción industrial en EE.UU.
En resumen, el optimismo de los inversores y la expectativa de recortes en las tasas de la FED, junto con una posible estabilidad en las tasas del Banco de México (Banxico), favorecen el atractivo del peso mexicano.
Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México
La conversión de dólar a peso mexicano arranca la jornada del 16 de septiembre de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,00
- Banco Azteca: compra $17,30 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del lunes: $18,3635
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del viernes: compra $18,3645/ venta $18,369
- Bank of America: compra $17,3913/ venta $19,4175
- BBVA Bancomer: compra $17,50 / venta $18,64
- Multiva: $18,42
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4757
- Ve por más del lunes: compra $18,0543/ venta $18,6693
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,30 a la compra y $19,79 a la venta este 16 de septiembre. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Factores que influyen en el dólar estadounidense hoy y en tiempo real
- El reporte de Wise indica que el precio del dólar hoy para el dólar estadounidense a pesos mexicanos es de 18,3586.
- Durante los últimos siete días, el dólar hoy México ha mostrado una fluctuación del -1,549 % en comparación con su valor de hace una semana.
- De acuerdo con un análisis de la financiera Monex, la jornada del 15 de septiembre de 2025 cerró con una buena noticia para el peso mexicano, con una cotización de $18,36 por dólar en el mercado interbancario.
- La conversión representa una apreciación del peso del 0,41% respecto al cierre anterior (del viernes 12 de septiembre), y un avance semanal del 1,5%.
- Para el cierre de la sesión previa, la paridad dólar a peso mexicano se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,33 y $18,40 por dólar.
- La debilidad del dólar estadounidense se refleja en el Índice DXY, que cerró con una pérdida del -0,25%.
