De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 16 de septiembre

Este 16 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de $18,4757 pesos por unidad, según el último reporte. Hoy en México es un día feriado, por lo que no se publican datos del tipo de cambio de dólar a peso mexicano y no hay actividades bancarias.

Hoy en México es feriado y no hay actividades bancarias Freepik