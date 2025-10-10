en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 10 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 10 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México abrió la sesión del 10 de octubre en $18,3830 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy, 10 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 10 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme: compra $17,50 / venta $19,00
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del jueves: $18,383
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,3635 / venta $18,368
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,416
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,368
- Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4932
- Banorte: compra $17,65 / venta $18,75
- BBVA Bancomer: compra $17,53 / venta $18,67
- DOF (Diario Oficial de la Federación):$18,383
- Grupo Financiero Multiva: $18,43
- Intercam: compra $17,8927 / venta $18,9032
- Para pagos de obligaciones: $18,3477
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,383
- Ve por más del jueves: compra $18,0029 / venta $18,8029
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El dólar estadounidense se ubica en $18,37 pesos mexicanos.
- El precio del dólar se ha visto afectado por la volatilidad alcista, lo que ha permitido que cotice a un nivel que refleja una apreciación para la divisa local.
- El peso mexicano ha mostrado una ganancia significativa. La cotización de $18,37 implica una apreciación del peso del 0,15% respecto al cierre anterior.
- Si consideramos el desempeño semanal y mensual del peso, el avance ha sido de 0,14% semanal y una ganancia de 1,20% respecto al mes previo.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Más notas de De dólar a peso mexicano
Seguí leyendo
Multas de US$1000. Buenas noticias para inquilinos: Nueva Jersey firma la ley A3361, que limita los aumentos de alquiler de casas móviles
En California. Newsom tiene hasta el 12 de octubre para firmarla: qué dice la ley AB 495 que impacta a las familias migrantes
En octubre de 2025. Nueva ley para niños nacidos en Estados Unidos: qué se sabe y actualizaciones recientes
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi
- 2
El gabinete israelí ratificó el plan de paz y comienza la cuenta regresiva para el inicio de la primera fase
- 3
En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf
- 4
Es de EE.UU. y denuncia la detención de su esposo venezolano en Texas: fue a su cita migratoria y el ICE se lo llevó