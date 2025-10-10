De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 10 de octubre

El precio del dólar en México abrió la sesión del 10 de octubre en $18,3830 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

