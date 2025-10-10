LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 10 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 10 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 10 de octubre
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 10 de octubre

El precio del dólar en México abrió la sesión del 10 de octubre en $18,3830 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

La cotización de dólar a peso mexicano del 10 de octubre
La cotización de dólar a peso mexicano del 10 de octubre

Precio del dólar hoy, 10 de octubre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 10 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.

  • Afirme: compra $17,50 / venta $19,00
  • Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,84
  • Banco de México, FIX del jueves: $18,383
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,3635 / venta $18,368
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,416
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,368
  • Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4932
  • Banorte: compra $17,65 / venta $18,75
  • BBVA Bancomer: compra $17,53 / venta $18,67
  • DOF (Diario Oficial de la Federación):$18,383
  • Grupo Financiero Multiva: $18,43
  • Intercam: compra $17,8927 / venta $18,9032
  • Para pagos de obligaciones: $18,3477
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,383
  • Ve por más del jueves: compra $18,0029 / venta $18,8029

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El dólar estadounidense se ubica en $18,37 pesos mexicanos.
  • El precio del dólar se ha visto afectado por la volatilidad alcista, lo que ha permitido que cotice a un nivel que refleja una apreciación para la divisa local.
  • El peso mexicano ha mostrado una ganancia significativa. La cotización de $18,37 implica una apreciación del peso del 0,15% respecto al cierre anterior.
  • Si consideramos el desempeño semanal y mensual del peso, el avance ha sido de 0,14% semanal y una ganancia de 1,20% respecto al mes previo.
De dólar a peso mexicano: la cotización de este viernes 10 de octubre de 2025
De dólar a peso mexicano: la cotización de este viernes 10 de octubre de 2025

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
