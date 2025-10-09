LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy jueves 9 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 9 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar en México abrió la sesión de este jueves 9 de octubre en 18,3477 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real del 9 de octubre.

Precio del dólar hoy en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 9 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.

  • Afirme: compra $17,50 / venta $19,00
  • Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,79
  • Banco de México, FIX del miércoles: $18,3477
  • Banco de México, Interbancario 48 hrs (apertura del miércoles): compra $18,352 / venta $18,356
  • Banco de México, Interbancario 48 hrs (máximo del miércoles): $18,366
  • Banco de México, Interbancario 48 hrs (mínimo del miércoles): $18,322
  • Bank of America: compra $17,3611 / venta $19,4175
  • Banorte: compra $17,55 / venta $18,70
  • BBVA Bancomer: compra $17,48 / venta $18,61
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3477
  • Grupo Financiero Multiva: $18,36
  • Intercam: compra $17,8118 / venta $18,8273
  • Para pagos de obligaciones: $18,3762
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3477
  • Ve por más: compra $18,0218

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra este 9 de octubre es de en $16,90 a la compra y $18,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • La cotización de dólar estadounidense a peso mexicano se situó en $18,37 el 8 de octubre.
  • La cotización representó una apreciación del peso mexicano del 0,11% respecto al cierre previo.
  • A pesar de haber experimentado una volatilidad bajista en la sesión overnight, el peso revirtió el retroceso que había sido generado por el avance del dólar.
  • El dólar a peso mexicano tuvo un retroceso semanal del 0,02%, pero una ganancia del 1,52% con respecto al mes previo
  • En la jornada de este 8 de octubre, los movimientos en el precio del dólar en tiempo real estuvieron influenciados por factores económicos internacionales.
  • De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Monex, mientras los inversionistas monitorean el precio del dólar, el ambiente general del mercado accionario es optimista debido al apetito por activos vinculados a la Inteligencia Artificial.
Precio del dólar hoy en México: horarios

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
