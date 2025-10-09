De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy jueves 9 de octubre

El precio del dólar en México abrió la sesión de este jueves 9 de octubre en 18,3477 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real del 9 de octubre.

De dólar a peso mexicano; la cotización de este jueves 9 de octubre Unsplash