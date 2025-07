De héroe de guerra a deportado por el ICE: el migrante condecorado con el Corazón Púrpura que EE.UU. expulsó tras 48 años

Sae Joon Park fue condecorado con un Corazón Púrpura por su servicio en el Ejército de EE.UU. A pesar de su esfuerzo y los riesgos que corrió, tuvo problemas con la ley y debió abandonar Norteamérica en tres semanas para regresar a Corea del Sur por decisión del ICE.

Sae Joon Park y su servicio en el Ejército de EE.UU.

Sae Joon Park nació en Corea del Sur y llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años. Mientras crecía en Los Ángeles, California, Park desarrolló una gran admiración hacia uno de sus tíos, que era coronel en el ejército surcoreano.

Como relató a NPR, esa influencia lo motivó a enlistarse en el ejército de EE.UU. después de terminar la preparatoria. A sus 20 años, fue enviado a Panamá durante la invasión que tuvo como objetivo derrocar al dictador Manuel Noriega.

Un día, mientras comía con su pelotón, soldados panameños le dispararon dos veces. En entrevista con Hawaii News Now, el veterano detalló que una de las balas le dio en la espalda y lo primero que pensó fue que estaba paralizado porque no sentía las piernas.

Park fue dado de baja honorablemente del ejército y fue condecorado con el Corazón Púrpura. Esta insignia se otorga en nombre del presidente a quienes fallecieron o resultaron heridos durante su servicio.

Estrés postraumático y adicciones, la dura vida de Sae Joon Park

Al regresar a Estados Unidos, el veterano tuvo trastorno de estrés postraumático (conocido como PTSD, por sus siglas en inglés) provocado por su experiencia en Panamá. En ese entonces, Park no sabía que vivía con ese trastorno.

El Corazón Púrpura es una condecoración en nombre del presidente de Estados Unidos. Foto: Wikimedia Commons

“Sufría severamente de PTSD. Desde soñar pesadillas hasta tener pensamientos temerosos todo el tiempo. No podía ver películas de terror, no podía escuchar sonidos fuertes”, le confesó a NPR.

En un intento por lidiar con su trauma, Park recurrió a las drogas. Entre sus 20 y 30 años, el veterano se volvió adicto al crack (también llamado cocaína en piedra).

Park fue arrestado en 2009 después de que la policía lo descubriera junto con el vendedor de drogas. Como Park no lograba salir de las adicciones, se ausentó de sus citas en la corte.

Esto, más el cargo por posesión de drogas, lo llevaron a ser encarcelado durante casi tres años. Al salir de prisión, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le quitaron su green card.

El gobierno de EE.UU. le permitió quedarse en el país por su condición como veterano, a cambio de tener revisiones anuales con los oficiales de inmigración. Park no se preocupó por el estatus de su ciudadanía porque su deportación no fue definida como prioritaria y en su momento fue catalogada como deferred action (acción diferida).

Sae Joon Park recibió una orden para autodeportarse

Sae Joon Park se mudó a Hawái para rehacer su vida. Ahí consiguió trabajo en una agencia de automóviles y se convirtió en padre de dos hijos.

Durante su estancia en el ejército, el hombre recibió dos disparos. Foto: NPR

En junio de 2025, después de vivir 48 años en Estados Unidos, agentes de inmigración le notificaron a través de un correo que debía irse del país o lo deportarían.

De acuerdo con Hawaii News Now, las autoridades le pusieron un monitor de tobillo y le dijeron que tenía tres semanas para cumplir con la orden.

“Digamos que mi hija se casa: no estaré ahí. Digamos que mis padres fallecen: no estaré ahí. Hay tantas cosas que me perderé. Es seguro que cosas van a pasar, pero no podré estar ahí, lo cual me rompe el corazón”, declaró.

El 23 de junio, Park se despidió de su familia en el aeropuerto. El veterano de EE.UU. voló a Corea del Sur, un país que no había visitado en 30 años.

En una entrevista con KITV, Park reveló que su madre está en las primeras etapas de demencia. Él está consciente de que esa podría ser la última vez que la ve.

“Fui muy afortunado de deportarme a mí mismo, porque ellos estaban listos para encerrarme. Y eso es muy injusto. Tanta gente está siendo encerrada”, concluyó.