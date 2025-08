De Paul confiesa que consultó a Scaloni antes de decidir su llegada a la MLS

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul, flamante fichaje del Inter Miami, reveló este viernes que el seleccionador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, jugó un papel importante en su decisión de emigrar al fútbol estadounidense luego de nueve temporadas en el fútbol de Europa.

"Para llegar bien a una Copa del Mundo hay que competir y jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Obviamente hablé con Leo Scaloni y le fui muy claro, le pregunté qué necesitaba él de mí para seguir siendo parte del proyecto de selección", dijo De Paul en una conferencia de prensa en Miami.

"Él fue simple y me dijo: 'Yo sé quién sos vos adentro de una cancha, qué me podés dar y mientras juegues y físicamente te encuentres en condiciones yo sé qué clase de jugador sos'. Fueron las palabras que necesitaba para terminar de tomar la decisión", sostuvo el volante de 31 años.

En filas del Atlético de Madrid desde 2021, De Paul reconoció que la presencia del astro Lionel Messi en el Inter Miami fue determinante para poner rumbo hacia la MLS, una liga que dijo "es puro crecimiento".

"Con Leo tuvimos el sueño de jugar juntos en un club y compartir el día a día, siempre en selección el día a día era increíble, pero era corto, siempre tuve ese sueño de jugar con él en clubes, siempre lo fuimos charlando, la posibilidad surgió de un día a otro, y se dio, no fue buscada", indicó.

"Estaba con ganas de conocer esta liga, de ver cómo evoluciona. Es una liga que hoy es puro crecimiento. El Inter está empezando a escribir sus páginas y me dio ganas de ser parte de eso", matizó sobre su incorporación a la MLS.

El campeón del mundo en Catar 2022 lamentó no haber podido ganar un título con el Atlético de Madrid, pero auguró un futuro prometedor para los colchoneros.

"No me saturé ni me cansé, es espectacular haber jugado en Europa, haber disputado tantas Champions. Me hubiese encantado poder lograr un título con el Atlético, fui con esa ilusión, no se pudo lograr y al final en el fútbol pierdes más de lo que ganas", puntualizó el volante, que el pasado miércoles debutó en la victoria 2-1 del Inter Miami sobre el Atlas de México por la Leagues Cup.