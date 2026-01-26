Un venezolano en el Super Bowl: el latino que hace historia este 2026 con New England Patriots

El Super Bowl 2026 marcará un hecho histórico. Por primera vez, un jugador venezolano participará de la final de la National Football League (NFL). El hito se da gracias a la presencia de Andrés Borregales, jugador de los New England Patriots, quienes obtuvieron su boleto tras vencer a Denver Broncos el último domingo en la final de su conferencia.

Andy Borregales hará historia: será el primer venezolano en jugar un Super Bowl

El jugador de 23 años fue parte del triunfo de los Patriots ante los Broncos. No solo participó del encuentro, sino que su aporte fue decisivo en la ajustada victoria por 10-7 que obtuvo la franquicia de Nueva Inglaterra.

Los New England Patriots vencieron a los Denver Broncos y jugarán el Super Bowl 2026 Garrett W. Ellwood - FR171054 AP

El oriundo de Venezuela marcó un gol de campo de 23 yardas, que fue lo que finalmente le dio la diferencia a su equipo para triunfar en la final de la AFC y clasificar al Super Bowl.

De acuerdo con la información de Borregales que presentan los Patriots en su sitio web, el jugador de fútbol americano nació en Caracas, pero se mudó a Estados Unidos con su familia cuando tenía dos años.

Su hermano mayor, José Borregales, también jugó al fútbol americano, aunque no logró llegar a la NFL. En su caso, lo hizo en el ámbito universitario para Florida International y la Universidad de Miami.

Justamente en los Hurricanes de Miami jugó Andrés durante cuatro años. Entre 2021 y 2024, el venezolano se desempeñó como pateador del equipo universitario. Esa experiencia fue lo que le posibilitó llegar a la NFL.

Los New England Patriots lo seleccionaron en el draft de 2025. Borregales consiguió su lugar en la sexta ronda, con el puesto 182 en general, y pasó a formar parte de la franquicia.

Andy Borregales jugará el Super Bowl 2026 con los New England Patriots Instagram @nolimit.andy

Gracias a su aporte y la llegada al Super Bowl LX, hará historia al convertirse en el primer jugador de fútbol americano de su país que obtiene un lugar en la cita máxima.

Los New England Patriots vencieron a los Denver Broncos y jugarán el Super Bowl 2026

La victoria de los Patriots se dio en un encuentro ajustado. De acuerdo con una crónica de CBS Sports, las defensas se lucieron y presentaron un partido cerrado en el que costó marcar diferencias.

De hecho, la franquicia de Denver obtuvo sus siete puntos en el primer cuarto y luego no logró moverse en el marcador. Además, el factor climático se hizo presente.

En medio de la ola de frío y la tormenta invernal que cruzó a buena parte de EE.UU., durante el partido se presentaron temperaturas de 26°F (-3°C). Durante el tercer cuarto, comenzó a caer y acumularse nieve dentro del campo de juego.

Los New England Patriots enfrentarán a los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX Charles Krupa - AP

Más allá de que el personal del estadio hizo lo posible para moverla, inevitablemente esto afectó las condiciones del partido. Entre la fortaleza de las defensas y la visibilidad reducida, se dio un marcador corto y ajustado para definir al ganador de la conferencia.

Super Bowl confirmado: los Patriots y los Seahawks definirán al campeón de la NFL

En un partido con un desarrollo totalmente distinto al de los Patriots y los Broncos, los Seattle Seahawks también obtuvieron el triunfo y la clasificación al Super Bowl 2026.

En la final de conferencia de la NFC, vencieron por 31-27 a Los Angeles Rams y buscarán el título en la final del 8 de febrero, que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.