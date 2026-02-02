Después de meses de tensión, Trump llega a un acuerdo con Modi para que la India deje de comprar petróleo ruso

WASHINGTON.- Luego de meses de conflictivas negociaciones por la guerra comercial, que habían dañado las relaciones entre Estados Unidos y la India, el presiente Donald Trump anunció este lunes que llegó a un amplio acuerdo con el primer ministro Narendra Modi para reducir aranceles en forma recíproca y que la potencia asiática deje de comprar “petróleo ruso”.

El líder republicano señal que como parte del acuerdo comercial la Casa Blanca bajará del 25% al ​​18% los aranceles a productos importados de la India, y que “ellos procederán a reducir a cero sus aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos”, al tiempo que Modi se comprometió a “comprar productos norteamericanos a un nivel mucho mayor”.

Donald J. Trump Truth Social Post 11:58 AM EST 02.02.26 pic.twitter.com/HKTag9ZujW — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 2, 2026

Washington también eliminará una tasa que incluía un arancel adicional del 25% que Trump había impuesto en agosto pasado para persuadir a la India de que dejara de comprar petróleo ruso, confirmó un vocero de la Casa Blanca a la cadena CNN.

En el marco del acuerdo, Modi -a quien Trump calificó como uno de sus “mejores amigos” y un “líder poderoso y respetado de su país”- aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir “mucho más a Estados Unidos y, potencialmente, a Venezuela”, de acuerdo al magnate, quien desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado busca impulsar una revitalización de la industria del crudo venezolano con compañías norteamericanas. El presidente afirmó que esa medida, que golpearía al Kremlin, “ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania”.

La India llegó a importar cerca 1,5 millones de barriles de petróleo ruso por día, incluso meses después de que Trump impusiera aranceles a los productos indios como medida de castigo, según Kpler, un proveedor global de datos comerciales. El petróleo ruso representa más de un tercio de las importaciones totales de la India, uno de los principales compradores de crudo ruso.

Tras el anuncio de Trump, no quedó claro qué plazo le demandará al gobierno de Modi concretar el reemplazo de esa provisión de petróleo. El presidente norteamericano ya había mencionado el sábado pasado, a bordo del Air Force One, que la India compraría petróleo venezolano, aunque en ese momento dijo que lo haría “en lugar de comprarlo a Irán”.

Donald Trump, en un evento en la Casa Blanca.

Además, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, había dicho la semana pasada que, si bien la India había “avanzado mucho” en reducir las compras de petróleo ruso, todavía le quedaba “camino por recorrer”.

La India, que depende en gran medida de las importaciones de petróleo para cubrir la mayor parte de su demanda energética, había mantenido sus compras a Rusia mientras varios países de Occidente recortaban los lazos económicos con Moscú tras la invasión a Ucrania, en febrero de 2022.

En una visita a la Nueva Delhi en diciembre pasado, el presidente ruso, Vladimir Putin, había señalado que su país estaba dispuesto a continuar con los envíos de petróleo a la India “sin interrupciones”, y tanto él como Modi destacaron en ese momento que sus relaciones eran “resistentes a las presiones externas”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en Nueva Delhi. ALEXANDER KAZAKOV� - POOL�

Sin embargo, la India empezó poco a poco a reducir sus compras de crudo a Rusia. En enero, esas compras ascendieron a cerca 1,2 millones de barriles diarios, según un informe de Reuters, y se prevé que disminuyan a alrededor de un millón este mes.

“Nuestra excelente relación con la India se fortalecerá aún más en el futuro”, auguró Trump en su posteo en su red Truth Social, en el que detalló que el Nueva Delhi comprará más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y otros productos estadounidenses. “Modi y yo somos dos personas que logramos resultados, algo que no se puede decir de la mayoría”, añadió el presidente, con un halago al premier y también un autoelogio.

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.



When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

En una publicación en X, Modi le agradeció a Trump “en nombre de los 1400 millones de habitantes de la India por este maravilloso anuncio” y afirmó que “cuando dos grandes economías y las democracias más grandes del mundo trabajan juntas, esto beneficia a sus pueblos y abre inmensas oportunidades para una cooperación mutuamente beneficiosa”. La India es la quinta potencia económica global, detrás de Estados Unidos, China, Alemania y Japón.

El anuncio de Trump y Modi se produjo pocos días después de que la India firmara un amplio acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), como parte de los esfuerzos del país más poblado del mundo por diversificar sus alianzas globales en medio de las tensiones con la Casa Blanca.

Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo; Narendra Modi, primer ministro de la India, y Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, en Nueva Delhi, el 27 de enero. Manish Swarup� - AP�

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo bautizó como “la madre de todos los acuerdos”, pactado tras años de negociaciones. La India y la UE suman un mercado de poco menos de 2000 millones de personas y cerca de un 25% del PBI global.

Alivio

El acuerdo sellado con Washington supone un alivio significativo para Nueva Delhi, que durante meses buscó negociar un arancel menor para sus productos. La India envía casi una quinta parte de sus exportaciones totales a Estados Unidos y los aranceles combinados del 50% representaban la tasa más alta aplicada por Trump a un socio comercial relevante.

Se estima que el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con la India ascendió a un total de 212.300 millones de dólares en 2024, un 8,3% más (16.300 millones de dólares) que en 2023, según datos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Entre los principales productos que Estados Unidos importa de la India -décimo en la lista de sus principales socios comerciales- están las computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos, productos farmacéuticos, vestimenta y productos químicos.

“¡La relación entre Estados Unidos y la India tiene un potencial ilimitado!”, escribió este lunes en X Sergio Gor, flamante embajador norteamericano en Nueva Delhi y hombre de confianza de Trump.

As I have said many times, President Trump genuinely considers Prime Minister Modi a great friend! Thrilled by the news of the trade deal this evening. The relationship between the United States and India has LIMITLESS POTENTIAL! — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) February 2, 2026

Su entusiasmo fue compartido por el ministro de Relaciones Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, quien afirmó que el acuerdo “creará más empleos, impulsará el crecimiento y promoverá la innovación en ambas economías”.