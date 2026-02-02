Crece la presión sobre un peso pesado de la política británica por sus lazos con Epstein

LONDRES.– Peter Mandelson presentó su renuncia al Partido Laborista el pasado domingo por la noche. El exministro británico tomó esta determinación tras la difusión de una nueva serie de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados a la investigación sobre Jeffrey Epstein.

Su salida de la organización busca evitar “más vergüenza” para la agrupación política ante las recientes revelaciones sobre sus vínculos con el fallecido financista.

La nueva ola de documentos se difundió en medio de una fuerte polémica en Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia publicara por error decenas de fotografías íntimas sin censura dentro del masivo archivo desclasificado del caso Epstein.

Esta acción ocurre meses después de su destitución como embajador del Reino Unido en Washington, hecho que el primer ministro Keir Starmer ordenó el año pasado por este mismo motivo.

Los archivos publicados exponen detalles específicos sobre el intercambio de información entre Mandelson y Epstein durante sus años en el gobierno.

Esta imagen sin fecha, publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU. en diciembre de 2025, parece mostrar a Mandelson y Epstein en un festejo de cumpleaños Departamento de Justicia de EE.UU.

Los documentos sugieren que el entonces funcionario filtró un informe gubernamental confidencial destinado al primer ministro Gordon Brown. El documento, que un asesor económico redactó originalmente para el líder laborista, incluía recomendaciones sobre la posible venta de activos no estratégicos del Estado.

Mandelson envió un correo electrónico a Epstein con el comentario: “nota interesante que le llegó al primer ministro”. Ante esto, el financista consultó de forma directa qué activos estaban a la venta en ese momento.

La polémica también incluye aspectos financieros que la opinión pública y los medios de comunicación observan con extrema atención. Según los registros oficiales, existen cuentas vinculadas a Mandelson que recibieron pagos por parte de Epstein.

Mientras que algunos documentos mencionan donaciones de 25.000 dólares, el diario Financial Times señala que la suma total de estas transferencias alcanza los 75.000 dólares.

La foto de Mandelson en ropa interior junto a una mujer en el departamento de París de Epstein Departamento de Justicia de EE.UU.

El exministro sostiene que no posee recuerdos de estos pagos, afirma que las acusaciones son falsas y asegura que investigará el origen de tales afirmaciones. No obstante, la oposición exige que la policía metropolitana inicie una investigación formal por la posible violación de las normas de confidencialidad y de las reglas de conducta del Estado.

Junto a los datos financieros, la prensa británica difundió imágenes comprometedoras presentes en los archivos. Una fotografía muestra a Mandelson en ropa interior junto a una mujer en el departamento de Epstein en París. Además, existe otra imagen sin fecha en donde ambos aparecen en un festejo de cumpleaños.

Estos hallazgos refuerzan la evidencia de una relación estrecha, la cual el propio Mandelson admitió en el pasado al referirse a Epstein como su “mejor amigo” o “best pal”.

El primer ministro Keir Starmer mantiene una posición crítica y firme frente a la permanencia de Mandelson en la vida pública de la nación. Starmer manifestó que el exministro debe abandonar su escaño en la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento británico.

Peter Mandelson fue retirado como embajador en EE.UU. Carl Court� - PA Wire�

Debido a que el jefe de gobierno no posee la facultad legal de expulsar a un miembro de dicha cámara de forma directa, solicitó a los legisladores que trabajen en una reforma urgente de los procedimientos disciplinarios. Este cambio legislativo permitiría la remoción de aquellos pares que afecten el prestigio y el honor de la institución.

Por el momento, Mandelson se encuentra con licencia de ausencia, mientras el secretario del gabinete revisa toda la información disponible sobre sus contactos y tratos con el financista.

La trayectoria de Peter Mandelson estuvo marcada por escándalos previos que interrumpieron su carrera dentro del gabinete británico en varias ocasiones. En 1998, renunció tras el descubrimiento de un préstamo secreto que utilizó para la compra de una vivienda privada. Tres años después, en 2001, dejó su cargo nuevamente por su presunta intervención en un trámite de pasaporte para un multimillonario indio, aunque una investigación posterior lo exoneró de cualquier mala conducta.

El exdirigente laborista Peter Mandelson BEN STANSALL� - AFP�

A pesar de estos antecedentes, su rol fue fundamental y decisivo en el éxito electoral de Tony Blair.

El Partido Laborista confirmó que ya existía un proceso disciplinario interno en curso antes de la dimisión voluntaria de Mandelson. En su carta de renuncia, el político expresó su pesar por verse vinculado una vez más a la polémica que rodea el caso de Jeffrey Epstein.

La gravedad de las nuevas pruebas, especialmente la filtración de documentos de Estado y los presuntos pagos, sitúa al exfuncionario en una situación legal y ética sumamente compleja.

Agencia Reuters