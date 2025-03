Denegado: estas personas no pueden obtener la licencia de conducir en EE.UU.

En Estados Unidos, la posibilidad de que los migrantes indocumentados obtengan una licencia de conducir varía según la región en la que estos residan. Mientras continúa sin formalizarse una ley federal al respecto, varios gobiernos estatales implementaron legislaciones propias que permiten a los residentes sin estatus legal acceder a este derecho.

Estados que otorgan licencias de conducir a migrantes indocumentados

Hasta el momento, 19 estados promulgaron leyes que le permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir o permisos similares mediante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

La ley de Nueva York permite a los inmigrantes indocumentados tramitar su licencia de conducir Foto Facebook New York State Department of Motor Vehicles

Entre estos se encuentran California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Nevada, entre otros. Por el lado contrario, quienes residan en zonas como Florida, Texas o Arizona no tienen acceso a este trámite en la actualidad.

Según detalló AP News, las razones detrás de estas legislaciones varían bastante, aunque comúnmente se centran en mejorar la seguridad vial al garantizar que todos los conductores conozcan y cumplan con las normas de tránsito locales. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, la implementación de la Ley de Luz Verde en 2019 permitió a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, solicitar una licencia de conducir estándar.

Requisitos generales para obtener una licencia

Aunque los requisitos específicos varían según el estado, la gran mayoría solicita a los usuarios:

Una prueba de identidad como un pasaporte vigente o una matrícula consular.

como un pasaporte vigente o una matrícula consular. Un comprobante de residencia en el estado , ya sean facturas de servicios públicos o contratos de alquiler.

, ya sean facturas de servicios públicos o contratos de alquiler. El número de Identificación Personal del Contribuyente ( ITIN , por sus siglas en inglés) emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés) emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Exámenes de manejo aprobados, tanto en pruebas teóricas como prácticas.

Diferencias entre permisos para migrantes indocumentados y licencias estándar

El Illinois Legal Aid explicó que los permisos emitidos a los inmigrantes indocumentados tienen ciertas restricciones y diferencias en comparación con las licencias estándar. En primera instancia, suelen estar marcadas con frases como “Not valid for federal identification” o “Not valid for voting purposes”, lo que indica que no pueden utilizarse como una identificación federal o para votar en las elecciones de EE.UU.

Actualmente, quienes residen en Florida, Texas o Arizona no tienen acceso a la licencia de conducir DPS Texas

Asimismo, la gran mayoría no son válidas para abordar vuelos comerciales dentro de EE.UU. o para ingresar a edificios federales. Estas restricciones se implementan para cumplir con la Ley Real ID, que establece estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias de conducir y otras identificaciones.

Consideraciones adicionales para los migrantes que quieran obtener sus licencias

Es importante destacar que, aunque algunos estados permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir, las políticas y requisitos pueden cambiar. Además, la aceptación de estas licencias fuera del estado que las emite puede variar, especialmente en estados que no reconocen este tipo de documentación.

En 2023, el DMV de California lanzó un programa piloto para otorgar licencias de conducir digitales Facebook California Department of Motor Vehicles

La obtención de una licencia de conducir no otorga estatus migratorio legal ni protege contra acciones de inmigración. Sin embargo, sí proporciona una forma de identificación válida. Dado que las leyes y regulaciones pueden cambiar, se recomienda a los interesados consultar con el DMV correspondiente a su estado o buscar asesoría legal para obtener información actualizada.