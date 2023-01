Desapareció y en la computadora de su esposo descubrieron que googleó “cómo deshacerse de un cuerpo”

escuchar

Ana Walshe tiene 39 años, es madre de tres hijos, se desempeña como gerente general regional de Tishman Speyer, empresa estadounidense de bienes raíces, y fue reportada como desaparecida el 4 enero por su jefe después de que sus compañeros de trabajo notaran que no había llegado a trabajar.

La comunidad de Cohasset, Massachusetts, donde ella reside, se encuentra conmocionada por la noticia y especialmente desde el domingo, cuando su esposo Brian Walshe fue arrestado como resultado de las investigaciones para dar con el paradero de Ana.

Brian Walshe fue detenido después de engañar intencionalmente a las autoridades. Crédito: @pictureboston

Una noche antes, la pareja fue anfitriona de la cena de Año Nuevo. Ese día, recibieron a un par de amigos, quienes aseguran que nunca notaron nada extraño en el ambiente. De acuerdo con la versión de Brian, Ana dejó la casa alrededor de las 6 de la mañana y solo le informó que tenía que volar a Washington por una emergencia de trabajo.

Tras el reporte de desaparición, las autoridades empezaron a buscar a la mujer por todas las vías posibles. Se guiaron también por indicios en los rincones de la casa, incluso en los basureros. Allí, descubrieron algunas pistas que no coincidían con las declaraciones de Brian, como una visita al supermercado que no sucedió o un boleto de avión con fecha del 3 de enero que Ana nunca usó. Además, no hay registros de solicitud de servicio de transporte hacia el aeropuerto, como el hombre relató, y tampoco llegó a la terminal.

De acuerdo con información de la fiscalía, compartida por CNN, hasta ahora hallaron un cuchillo ensangrentado, una sierra, pedazos de tela rasgada y búsquedas incriminatorias entre sus registros de internet sobre “cómo deshacerse del cuerpo de una mujer de 52 kg”. Estos últimos datos y pruebas, que se encuentran bajo análisis, podrían cambiar el rumbo de la investigación de una mujer desaparecida a la sospecha de un asesinato.

Las autoridades registraron que Brian, quien desde tiempo antes se encuentra bajo arresto domiciliario por una acusación de fraude relacionado con unas pinturas de Andy Warhol, violó las condiciones de su libertad condicional el 2 de enero, cuando visitó una sucursal de Home Depot vestido con cubrebocas y guantes quirúrgicos para adquirir 450 dólares en productos de limpieza. Estos hechos ocurrieron dos días antes del reporte por la desaparición de Ana.

Luego del hallazgo del cuchillo ensangrentado, ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de Walshe y más tarde lo detuvieron por considerar que había engañado intencionalmente a las autoridades para obstaculizar la investigación.

Brian Walshe (izquierda) y Ana Walshe (centro), en una fotografía publicada por ella hace un par de años @anawalshe - @anawalshe

“El hecho de que se le hiciera una pregunta específica y él diera una respuesta falsa, que llevó a los investigadores fuera de la zona, causó un claro retraso en la búsqueda de la persona desaparecida, Ana Walshe”, dice la declaración jurada sobre el dato que el esposo dio sobre un supuesto viaje al aeropuerto del que no hay evidencias.

Durante su aprehensión, mostró una sonrisa frente a las cámaras, que ha sido duramente señalada por la opinión pública. Una vez que fue presentado en el Tribunal del Distrito de Quincy, Brian se declaró inocente de lo que se le acusaba, pero le impusieron una fianza de 500.000 dólares en efectivo. Su próxima audiencia tiene fecha del 9 de febrero.

LA NACION