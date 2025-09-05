Desde Wimbledon "trabajé mucho para creer en mí", dice Anisimova

La tenista estadounidense Amanda Anisimova dijo en rueda de prensa que trabajó muy duro en el aspecto mental para reponerse de su reciente derrota en la final de Wimbledon y clasificar el viernes a la del US Open.

Anisimova fue masacrada en julio por Iga Swiatek en la final de Wimbledon por un humillante doble 6-0. Menos de dos meses después, la estadounidense llegó la madrugada del viernes a su segunda final de Grand Slam con una espectacular remontada frente a la japonesa Naomi Osaka en tres sets en las semifinales de Nueva York.

Pregunta: ¿Cómo vivió la montaña rusa emocional de esta semifinal?

Respuesta: "Fue un partido realmente duro. La mayor parte del tiempo pensaba que se me iba a escapar y que no iba a llegar a la final (...) Al principio estaba nerviosa y no jugué mi mejor tenis, pero a lo largo del partido fui encontrando mi juego. Lo importante es que seguí luchando".

P: ¿Qué demuestra que haya podido recuperarse de Wimbledon y llegar a la siguiente final de Grand Slam?

P: "Simplemente que he trabajado muy duro, especialmente en mi fuerza mental y en no rendirme. Hoy podría haber dicho fácilmente: 'Ella está jugando mejor que yo y no puedo hacer nada'. Pero traté de encontrar cualquier forma para mantenerme en el partido, aunque fuera extremadamente difícil.

He trabajado mucho en mí misma para poder manejar esos momentos y creer en mí misma, incluso cuando parece que no hay en qué creer (...) Especialmente desde la final de Wimbledon creo que he cambiado mi actitud".

P: ¿Cómo se prepara para la final del sábado ante Aryna Sabalenka?

R: "Estoy muy emocionada de estar en la final del US Open. Es realmente especial. Simplemente intentaré hacer todas las cosas para estar en el mejor estado mental y físico posible.

Ella es la número uno del mundo y está jugando un tenis increíble. Va a ser un partido realmente difícil y una batalla".

