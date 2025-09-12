Después de casi 80 años, descubrió que no era hijo único: la increíble historia del hombre que conocerá a su hermana

Ron Achtertof, residente de Chesterton, Indiana, se prepara para reunirse por primera vez con su hermana Jillian Tarland, a quien desconocía hasta hace unos meses. Este encuentro fue posible gracias a una investigación genealógica y una prueba de ADN que confirmaron el parentesco tras casi 80 años de desconocimiento.

Un hallazgo genealógico inesperado: descubrió que no era hijo único

Achtertof pasó gran parte de su vida como hijo único. Aunque había tenido dos hermanos menores, fallecieron tiempo atrás. Entonces, estaba convencido de que él era el último descendiente directo de su padre.

El hombre de Indiana relató el momento en el que se enteró de que tenía una hermana Captura de pantalla NBC

Sin embargo, la situación cambió hace pocos meses, cuando una investigación iniciada por una prima lo llevó a encontrar información que revelaba una posible conexión familiar desconocida. Al mismo tiempo, en Inglaterra, una mujer llamada Jillian Tarland emprendía su propia búsqueda sobre su padre biológico, del que solo sabía que había sido soldado durante la Segunda Guerra Mundial.

Ambas investigaciones en los dos continentes coincidieron en un mismo punto: el apellido Achtertof. Con la ayuda de una prueba de ADN, los resultados confirmaron la relación directa entre Ron y Jillian, por lo que se estableció que son hermanos de sangre.

“No lo podía creer”, comentó Achtertof en una entrevista con NBC Chicago. “Ahora podemos abrir nuestros brazos y compartir todo esto, no solo entre nosotros, sino con todos los demás”, agregó.

El pasado militar de su padre en la Segunda Guerra Mundial y los secretos de una historia no contada

El padre de Ron había servido en el Ejército de EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial. Según la reconstrucción familiar, mientras cumplía servicio en Europa, fue herido durante el Día D, un término militar que se lo relaciona con el Desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, también conocido como “Operación Overlord”. “Luego, tuvo un tiempo de descanso y recuperación en Inglaterra”, detalló el hombre de Indiana.

Durante ese tiempo, habría mantenido una relación con una mujer europea. “Supongo que fue ahí donde dejó embarazada a esta señora”, relató. “Volvió a casa en EE.UU. y se casó con mi madre. Y un año después, me tuvo a mí”, continuó.

La historia de amor del militar con la joven en Inglaterra dio fruto al nacimiento de que luego dio a luz a una niña llamada Jillian Tarland. Sin embargo, aclaró: “No creo que él supiera nada al respecto”.

De esa manera, los dos hermanos crecieron en países distintos, sin saber de la existencia del otro durante casi ocho décadas.

Su padre había sido militar durante la Segunda Guerra Mundial y tras ser herido fue trasladado a Inglaterra para su recuperación Captura de pantalla NBC

“Ella es mi sangre”: el primer contacto y la confirmación de que son hermanos

El primer contacto entre ambos ocurrió gracias a una coincidencia en las plataformas de genealogía. Jillian Tarland había utilizado un servicio de análisis genético con el objetivo de rastrear a su padre, a quien creía muerto durante la guerra. En paralelo, la prima de Ron también realizaba un seguimiento de la línea familiar en el mismo sistema.

Tras el resultado de datos, Jillian se puso en contacto y tuvieron varios intercambios. Al poco tiempo, ambos accedieron a realizarse una prueba de ADN. El examen confirmó el parentesco directo.

Entonces, Ron y Jillian comenzaron a comunicarse con frecuencia a través de llamadas telefónicas y videollamadas. “Me manda un beso cada vez que terminamos de hablar por FaceTime. Tengo mucho que ponerme al día. No le digo hermanastra. Es de mi misma sangre. Soy afortunado y bendecido”, contó el hombre de Indiana.

Ambos expresaron la intención de recuperar el tiempo perdido y de compartir la historia con el resto de la familia. Achtertof explicó que cada conversación fortaleció el vínculo y que esperan consolidarlo con el encuentro en persona.

Una vez confirmado su parentesco, ambos mantuvieron una contaste comunicación a través de FaceTime; ahora se preparan para verse por primera vez en persona Captura de pantalla NBC

¿Cuándo se conocerán en persona los hermanos?

Aunque no hay una fecha en particular confirmada, se espera que Jillian arribe a EE.UU. acompañada de su hijo a última hora de este viernes 12 de septiembre. La mujer de Inglaterra viajará desde Bali, Indonesia, y su itinerario incluye un vuelo de larga duración con destino final en el Aeropuerto Internacional O’Hare, en Chicago.

Se estima que el trayecto puede superar las 20 horas de viaje debido a las conexiones aéreas necesarias. Una vez en suelo estadounidense, Jillian y su hijo se trasladarán a Chesterton, donde Ron los espera para concretar el primer encuentro con su hermana mayor.