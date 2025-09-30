Clima hoy en EE.UU. y Florida: alerta y trayectoria de los dos huracanes que avanzan este martes 30 de septiembre

El panorama meteorológico de este martes 30 de septiembre en Estados Unidos presentará contrastes marcados en distintas regiones. Dos sistemas tropicales —el huracán Imelda y el huracán Humberto— dominan la atención en el océano Atlántico, mientras que en el interior del territorio continental persiste una ola de calor fuera de lo común para esta época del año. En paralelo, varios frentes del Pacífico impulsarán lluvias y un descenso notable de las temperaturas en el oeste.

Imelda: evolucionó a huracán sobre el Atlántico

El huracán Imelda se ubicó a primeras horas de este martes cerca de los 28,8° de latitud norte y 76,8° de longitud oeste. Según las proyecciones, continuará su desplazamiento en dirección noreste durante este martes. Los vientos máximos sostenidos superarán las 74 millas por hora (120 km/h), con ráfagas de hasta 86 millas por hora (138 km/h). La presión mínima central se mantendrá alrededor de los 981 milibares, lo que refleja un sistema en proceso de intensificación.

Imelda se convirtió en huracán este martes por la mañana NHC

El pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) anticipó que Imelda ganó fuerza con el paso de las horas. Este martes, sus vientos superaron las 75 millas por hora (120 km/h), lo que lo convirtió en un huracán de categoría 1. Para la madrugada del miércoles, se espera que alcance vientos de 81 millas por hora (130 km/h) y ráfagas de hasta 98 millas por hora (158 km/h).

El NHC advirtió que, aunque el sistema se moverá hacia mar abierto, la humedad asociada a Imelda reforzará tormentas sobre la costa del sureste de Estados Unidos. Las Carolinas experimentarán las lluvias más intensas durante este martes, con riesgo de acumulaciones rápidas de agua en zonas bajas y de mal drenaje.

Huracán Humberto: descenderá lentamente de categoría

En el Atlántico occidental, el huracán Humberto también será protagonista. El sistema se localizó a la madrugada de este martes en los 31,6° de latitud norte y 69,4° de longitud oeste, con una trayectoria hacia el noroeste a una velocidad de 17 millas por hora (27 km/h).

Humberto se convertirá en un sistema postropical en las próximas horas NHC

Los vientos sostenidos alcanzarán 98 millas por hora (158 km/h), con ráfagas de hasta 121 millas por hora (194 km/h). La presión central se estimó en 972 milibares.

Según la trayectoria prevista, Humberto se mantendrá como huracán durante este martes, aunque en las próximas horas perderá intensidad y se transformará en un sistema postropical. Para la tarde, los vientos descenderán a 86 millas por hora (138 km/h), mientras que en la madrugada del miércoles se ubicarán en torno a 86 millas por hora (138 km/h), pero ya con características extratropicales.

El NHC subrayó que Humberto generará un oleaje significativo mar adentro. Estas condiciones producirán mar de fondo, corrientes de resaca y oleaje peligroso a lo largo de gran parte de la costa este.

Lluvias y tormentas en el sureste de Estados Unidos

La interacción de la humedad tropical de Imelda con un frente estacionario impulsará un escenario de inestabilidad en el sureste del país norteamericano. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) explicó que las lluvias se concentrarán en las áreas costeras de Carolina del Norte y Carolina del Sur durante este martes.

La actividad de Humberto generará corrientes de resaca y oleaje peligroso en la costa sureste de Estados Unidos NWS

Los aguaceros podrán ser intensos en periodos cortos, lo que favorecerá inundaciones menores en calles y zonas propensas a anegamientos. A medida que Imelda se aleje mar adentro en la noche del martes hacia el miércoles, las precipitaciones tenderán a disminuir en esa región.

Sin embargo, desde mitad de semana la llegada de un área de alta presión desde Canadá modificará el patrón. Se intensificará un flujo de aire del este sobre la costa del sureste, especialmente en Florida. Este cambio favorecerá nuevas rondas de lluvias y tormentas eléctricas desde el miércoles y durante los días siguientes.

Condiciones climáticas en el oeste de Estados Unidos: lluvias y bajas temperaturas

En la costa oeste y el interior montañoso, se desarrollará un panorama muy distinto. Una sucesión de frentes provenientes del Pacífico ingresará entre este martes y el jueves, y provocarán lluvias intermitentes y tormentas eléctricas en sectores del noroeste, la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas.

El NWS advirtió que algunos episodios de precipitación podrían ser localmente intensos, aunque el riesgo de inundaciones será bajo. El incremento de nubosidad y el paso de estos sistemas dejarán temperaturas máximas entre 5 °F y 15 °F por debajo de lo habitual en esta época del año.

En la costa oeste y el interior montañoso llegarán tormentas provenientes del Pacífico NWS

Ola de calor en las planicies y el Medio Oeste

En contraste con el ambiente fresco del oeste, las planicies centrales y el Medio Oeste experimentarán temperaturas muy elevadas para fines de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que las máximas alcanzarán los 86 °F (30 °C) y hasta los 93 °F (34 °C), lo que representa entre 15 °F y 25 °F por encima de lo normal.

Este calor inusual se extenderá hasta al menos el final de la semana, producto de una extensa dorsal de alta presión instalada sobre el centro del país norteamericano. Ciudades del norte y centro de las planicies, así como del alto Medio Oeste, registrarán el clima más sofocante.