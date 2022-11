Vivió con la idea de que su niñera era su madre y 51 años después conoció toda la verdad

escuchar

Melissa Highsmith, criada con el nombre de Melanie, vivió en Fort Worth, Texas, durante muchos años. Nunca se imaginó que había sido reportada como desaparecida cuando era bebé y que su niñera la había robado. En lo que parecía improbable, luego de cinco décadas logró reencontrarse con su familia esta semana.

La historia de esta mujer, que fue separada de quien la dio a luz, trascendió a los medios de comunicación con el anuncio de la familia de este domingo. En 1971, Melissa tenía solo 22 meses cuando supuestamente fue secuestrada por una mujer que habían contratado para cuidarla, según las publicaciones que compartieron por años sus seres queridos.

Melissa contó a KTVT, una cadena afiliada a CNN, que no sabía que su familia la buscaba hasta que recibió un mensaje a través de Facebook. Sin embargo, este contacto le pareció sospechoso en ese momento y supuso que era una estafa.

Luego de décadas de búsqueda incansable unos padres pudieron volver a abrazar a su hija WE FOUND MELISSA!!!/ Facebook

“Mi padre me envió un mensaje de texto en Messenger y me dijo: He buscado a mi hija durante 51 años”, reveló Highsmith a la cadena citada. A pesar de que tenía desconfianza, decidió preguntarle a la persona que la había criado si tenía algo que decirle. Ella se lo confirmó: “Sabía que yo era la bebé Melissa, así que eso se volvió real”, añadió la mujer.

Fue una coincidencia de ADN del servicio de ascendencia 23andMe el que reunificó a esta familia. Tras años de anhelar el encuentro con su pequeña bebé, los padres de Highsmith pudieron volver a tenerla entre sus brazos el sábado. También hicieron pruebas de ADN adicionales.

En una publicación en Facebook, la familia quiso hacer parte de su felicidad a la comunidad virtual: “En el momento en que vimos sus fotos, nos enteramos de su marca de nacimiento y nos dimos cuenta de que su fecha de cumpleaños era tan cerca a la de nuestra Melissa. Sabíamos que era nuestra niña”.

Con la complicidad de la tecnología, este caso tuvo un cierre. El perfil de la entonces bebé en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas especificaba que tenía una marca de nacimiento en la espalda. También incluía el boceto de la supuesta niñera que se la habría robado.

Al parecer, años atrás la madre de la entonces menor había puesto un anuncio en el periódico para buscar a una cuidadora que pudiera encargarse de la bebé mientras ella trabajaba, pero se la llevaron para siempre.

El increíble encuentro le devolvió la felicidad a estos padres, quienes no daban crédito a lo que vivían. Alta Apantenco, la mamá de Melissa, simplemente se quebró en lágrimas mientras le revelaba a KTVT cómo se sentía: “Pensé que nunca la volvería a ver”. La familia aseguró que su hallazgo se debió solo al ADN y no a la participación de otras organizaciones. Por su parte, el Departamento de Policía de Fort Worth se mostró encantado y aseguró que haría pruebas oficiales para confirmar la identidad.

Apantenco tuvo cuatro hijos más, pero jamás se dio por vencida. La hermana menor de Melissa, Sharon, respaldó esta versión: “No podía arriesgarse a que la despidieran. Ella confió en la persona que le dijo que cuidaría a su hijo” (...) “Durante 50 años ha vivido con la culpa de perder a Melissa, con acusaciones comunitarias de que lastimó o mató a su propio bebé. Estoy tan feliz de tenerla de regreso”.

Como un último mensaje, la familia instó a otros a no dejar de creer en que los milagros como este pueden cumplirse.

