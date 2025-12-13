Detenciones “sin precedentes”: se casaron con ciudadanos estadounidenses, pero fueron arrestados mientras tramitaban la green card

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha implementado una serie de detenciones “sin precedentes” de cónyuges de ciudadanos estadounidenses durante lo que se suponían eran entrevistas rutinarias para la green card, según reporta NBC News. Esta nueva política ha generado una profunda incertidumbre y pánico entre los solicitantes que buscan la residencia permanente, marcando una ruptura con décadas de práctica migratoria.

Green card: ajuste de estatus por medio del matrimonio

Entre los afectados por esta ola de arrestos se encuentran una madre británica con su bebé en brazos, un refugiado ucraniano, la esposa de un veterano de la Marina y un hombre alemán. Aunque varias docenas de casos se han reportado en San Diego, esta situación también se extiende a ciudades clave como Nueva York, Cleveland y Utah, según abogados de inmigración y medios locales. Expertos legales han expresado su alarma, señalando que sus clientes, elegibles legalmente para la residencia y sin antecedentes penales, están ahora en riesgo de detención. Jan Joseph Bejar, abogado de inmigración en San Diego, calificó la situación de “realmente devastador” si se extendiera por todo el país.

Entre los casos conocidos figuran una madre británica con su bebé en brazos, un refugiado ucraniano, la esposa de un veterano de la Marina y un hombre alemán Freepik

Estas detenciones se enmarcan en las últimas tácticas de la administración del presidente Donald Trump, enfocadas en intensificar el escrutinio sobre las vías legales de inmigración. La administración ha argumentado que las personas fueron detenidas por exceder el tiempo permitido de sus visas, lo cual constituye una violación de la ley migratoria. Matthew J. Tragesser, portavoz del Uscis, afirmó en una declaración a NBC News que las detenciones pueden ocurrir si las personas tienen órdenes de arresto pendientes, órdenes de deportación, o han cometido fraude, delitos u otras violaciones, añadiendo que “los extranjeros deben respetar nuestras leyes o afrontar las consecuencias”.

Sin embargo, abogados con vasta experiencia contradicen esta postura, afirmando que el Congreso estableció excepciones específicas para los familiares directos de ciudadanos estadounidenses, incluidos sus cónyuges. Esta disposición legal permite que ajusten su estatus a residente permanente, incluso si previamente se encontraban en situación migratoria irregular por haber permanecido más tiempo del permitido.

Arrestos en medio del trámite de la green card

Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria estadounidense del Instituto de Política Migratoria, explicó que “se creó una excepción para los familiares directos de ciudadanos estadounidenses. Esta era o es la vía legal para que ajustaran su estatus. Esto se refiere a hacer las cosas ‘de la manera correcta’”. Además, el largo proceso de solicitud, que puede durar más de un año, a menudo resulta en que las personas pierdan su estatus legal mientras esperan por la aprobación.

Los extranjeros casados con ciudadanos estadounidenses aplican a la residencia permanente por matrimonio Freepik - Freepik

Un ejemplo notorio es el de un inmigrante mexicano, casado con una ciudadana estadounidense, quien fue detenido en una oficina del Uscis en San Diego dos días antes del Día de Acción de Gracias. A pesar de que la entrevista para la green card había transcurrido exitosamente y el oficial había indicado la aprobación de la primera parte de su petición, agentes del ICE lo arrestaron en el lugar. Su abogado, Jan Joseph Bejar, explicó que su cliente, sin antecedentes penales, era elegible para la tarjeta de residencia permanente, aunque hubiera permanecido en el país más allá de su visa. “Cuando las personas acuden a una entrevista para la tarjeta verde, es porque han cumplido con todo lo demás y están al final del camino”, dijo Bejar, según NBC News.

El “fútbol político” de la administración Trump

Otro caso es el de una mujer mexicana con 25 años en EE.UU., detenida en Cleveland a pesar de ser elegible. Su abogada, Courtney Koski, afirmó que tenía una orden de deportación debido a lo que ella describió como “un error del gobierno” en la notificación de una audiencia de 2004, según el mismo medio. Jeremy Lawer, esposo de la mujer, expresó su consternación: “La entrevista iba bastante bien, y aun así llegaron agentes del ICE. Nos quedamos impactados”. Agregó que su esposa y él se sienten atrapados en el “fútbol político” bajo la administración Trump, considerando la situación como “una trampa”.

Las detenciones se enmarcan en las últimas tácticas de la administración del presidente Donald Trump Alex Brandon - AP

Abogados como Shev Dalal-Dheini, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, cuestionan la lógica de estas detenciones. “Siempre se ha considerado un desperdicio de recursos, ya que son elegibles para obtener una tarjeta de residencia permanente”, declaró, añadiendo: “¿Por qué desperdiciar recursos de cumplimiento de la ley o de detención en esas personas?”. En su opinión, estas acciones no solo son ineficientes, sino que desvían recursos de casos criminales verdaderamente peligrosos, impactando negativamente a “personas que siguen las reglas que han estado en vigor durante décadas”, según afirmó.

Las detenciones empujan estos casos al ya sobrecargado sistema judicial de inmigración, prolongando los procesos para solicitantes válidos y generando costos adicionales para los contribuyentes, como advirtió Bejar. La práctica genera un estado de alarma, obligando a los abogados a revisar los casos de sus clientes en áreas afectadas para advertirles, aunque sus opciones legales son limitadas frente a esta nueva interpretación de las normas migratorias federales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.