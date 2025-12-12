Es argentina, se casó con un estadounidense en California y el ICE la detuvo en plena entrevista: “La encadenaron”

El 25 de noviembre de 2025, Felicitas Lauría, una argentina de 22 años, ingresó junto a su esposo a las oficinas de inmigración de San Diego, California, para realizar la entrevista personal de cónyuges, el último paso para obtener la residencia permanente. Durante la cita, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) irrumpieron en el edificio y la arrestaron. Según su madre, permaneció detenida durante diez días bajo condiciones precarias, que incluían estar "encadenada de manos y pies y disponer de un solo jabón".

La historia de Felicitas Lauría, la argentina que estuvo detenida en EE.UU. por el ICE

En diálogo con LA NACION, Mariana Lozita, madre de Felicitas, detalla la historia que atravesó su hija en California. Lauría llegó al país norteamericano en 2023 bajo el programa Au Pair, donde jóvenes viven de manera temporal con una familia para ayudar con el cuidado de los niños o diferentes tareas domésticas.

La joven tenía su visado vigente hasta el 12 de marzo de 2025. Sin embargo, a principios del año pasado conoció a Marcus, un joven estadounidense. Comenzaron una relación al poco tiempo y decidieron vivir juntos, mientras ella cuidaba de los niños de la familia que la apadrinó.

Felicitas conoció a Marcus, su esposa, a principios de 2024 y al poco tiempo empezaron a vivir juntos Mariana Lozita

Felicitas -nacida en Villa María, Córdoba- se sintió atraída por este nuevo estilo de vida junto a su pareja, por lo que decidió consultar junto a Marcus a un abogado sobre la mejor alternativa que tenía para permanecer en EE.UU. de forma legal.

El letrado le aconsejó que su mejor opción era casarse, por lo que contrajeron matrimonio en febrero de este año e iniciaron de manera inmediata el ajuste de estatus de Felicitas. “Ella quería quedarse con su novio”, señala Lozita, que viajó a EE.UU. para estar junto a su hija en este momento.

La entrevista que terminó en una detención del ICE

Poco después de iniciar el trámite, la pareja presentó todos los formularios firmados y Felicitas completó los pasos administrativos, entre ellos la toma de datos biométricos. Todo iba bien.

El 23 de septiembre obtuvo su permiso de trabajo. De inmediato consiguió un nuevo empleo, ya no como au pair. Nada la hacía pensar en lo que estaba por ocurrir.

La joven había empezado a trabajar tras obtener el permiso de trabajo Mariana Lozita

Dos meses después, el matrimonio entre la argentina y el norteamericano se presentó a la entrevista conyugal con una carpeta donde tenían todas las pruebas de su matrimonio. Este era el último paso administrativo para que la migrante cordobesa obtuviera la residencia permanente.

Durante la entrevista le consultaron si su visa estaba vencida. Lauría respondió que sí, pero que se encontraba bajo el proceso de ajuste de estatus en conjunto con su permiso de trabajo, lo que la amparaba ante una posible deportación.

“Hasta ahora existía ese amparo. Pero hay un vacío legal: ella no puede salir de EE.UU. para completar el trámite, porque debe presentarse de manera periódica. ¿Y cómo vuelve a ingresar si no tiene visa?”, se pregunta la madre de Felicitas. “Además, el país ya le había aprobado un permiso de trabajo”, agrega.

Felicitas fue acusada por las autoridades del ICE de no tener visa vigente Mariana Lozita

Mientras la pareja estaba sentada en la entrevista, agentes del ICE irrumpieron en el edificio de inmigración. La detuvieron por no tener la visa vigente y le entregaron sus pertenencias a Marcus, quien rompió en llanto sin saber qué hacer. No entendían qué pasaba.

Las primeras 48 horas de detención de la migrante argentina

La joven de 22 años estuvo detenida los primeros dos días en una comisaría del centro de San Diego. Mariana asegura que su hija “pasó por condiciones horribles”, como estar encadenada desde las manos hasta los pies, padecer frío por el aire acondicionado y sin la posibilidad de tomar su medicación para el hipotiroidismo.

“Le pusieron una cadena de los pies hasta la cintura y en las manos. Durante esas 48 horas no le sacaban la cadena ni para ir al baño, salvo una mano para bajarse la ropa“, revela la mamá de Felicitas. “Esos días fueron terroríficos: ella lloraba sin parar, no podía dormir, tenía mucho frío porque estaba con su ropa de verano, tenía náuseas porque no podía ni comer".

Felicitas estuvo encadenada por 48 horas después de su detención Flickr/usicegov

Fue trasladada de manera reiterada entre el centro de detención ubicado en el downtown y el centro de detención Otay Mesa, donde durmió en el piso. Cada vez que entraba al Mesa, era sometida a una revisión física completa.

“Al entrar a la cárcel, la desnudaron y le hicieron una revisión física. La tuvieron ahí unas horas y luego la volvieron a llevar al downtown. Al otro día, a las tres de la mañana, la levantaron y la volvieron a llevar al centro de detención. Todo fue una tortura”, dice Lozita.

Traslado a Otay Mesa y su liberación bajo fianza

Pasadas las 48 horas, la llevaron de manera oficial al Otay Mesa, donde debió compartir celda con otras 15 mujeres. Ahí estuvo durante los días restantes de su detención.

La joven de 22 años estuvo el resto de sus días detenida en el Otay Mesa Detention Center en una celda compartida con otras 15 mujeres

Durmió en el piso con una especie de colchoneta de yoga y solo contaba con un jabón para asearse, dado que “no recibió el dinero otorgado por su familia para comprar otros productos de higiene”.

El día de su audiencia de fianza, cerca de las tres de la mañana, a Felicitas la despertaron agentes junto con otras personas. Le dijeron que la iban a trasladar a otro centro, pero esta vez en un estado diferente, lejos de California. Que su cita para quedar en libertad estaba suspendida.

“Yo no sabía qué hacer, me hicieron cambiar y todo. Nos llevaron ahí y nos dijeron que nos iban a trasladar a otro estado. Al decir lo de mi audiencia, los agentes me dijeron ‘no, no, no, fue suspendida’”, le dijo la joven a su madre.

El día de su audiencia de fianza, cerca de las tres de la mañana, a Felicitas la despertaron agentes junto con otras personas Archivo

Finalmente, la joven logró frenar ese traslado, pero no la dejaron presentarse a la audiencia que estaba pactada desde un principio. Quien sí pudo asistir fue su esposo. Al notar su ausencia, la jueza les pidió explicaciones a los agentes del ICE y decidió fijarle una fianza de US$1500. Su suegra la pagó y, a las 14 (hora local), Lauría estaba en libertad con una tobillera electrónica.

Cuál es la situación actual de Felicitas Lauría en EE.UU.

Felicitas se encuentra bajo libertad condicional y le quitaron la tobillera el 11 de diciembre. Su audiencia para resolver su estatus está pautada para el 11 de marzo de 2026, aunque su abogado pedirá adelantarla.

Con una audiencia pautada, la joven no puede ser detenida debido a que ya está formalmente inmersa en el proceso de ajuste de estatus. Por tanto, poco a poco está recuperando su vida: volvió a sus clases de natación, al gimnasio, a disfrutar del aire de San Diego.

Asimismo, continúa sus estudios en el Mesa College, donde logró entregar sus trabajos pendientes. “Ella y su esposo quieren continuar con su vida. Son chicos, son jovencitos y tienen un montón de planes. Quieren estar bien porque la verdad es que están haciendo las cosas bien", señala la madre de Felicitas.

La nueva estrategia del ICE en San Diego que preocupa a los migrantes

Las detenciones de cónyuges nacidos en el extranjero se convirtió en una nueva estrategia aplicada por el ICE en San Diego para cumplir con las políticas migratorias de la administración Trump.

Según consigna un informe de The New York Times, una gran cantidad de personas casadas con ciudadanos estadounidenses fueron detenidas desde el 12 de noviembre en la ciudad, lo que sorprendió a los abogados de inmigración local.

Un informe de The New York Times advirtió sobre el aumento en las detenciones a cónyuges extranjeros en San Diego Unsplash/Amy Humphries

“Esto comenzó el 12 de noviembre. Mi yerno me contó que muchos abogados lo contactaron para preguntarle cómo estaba llevando adelante su defensa, sobre todo porque es algo nuevo“, asegura Lozita.

Pese a esta incertidumbre en el marco legal, Mariana recomienda a los matrimonios con este tipo de casos, como el de su hija, buscar asesoramiento siempre, en todo momento. “Lo que vivió Felicitas fue traumático”, cierra con firmeza, antes de terminar la llamada.