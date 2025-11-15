Día de Acción de Gracias 2025: Amazon ofrece una cena completa para 5 personas por US$25

Los precios de los alimentos aumentan y el Día de Acción de Gracias se aproxima. Para tener opciones de comida accesibles, muchas tiendas lanzaron sus paquetes de alimentos a precios bajos. Amazon no se quedó atrás y ofrece una cena completa para cinco personas por US$25.

Amazon tiene la cena para el Día de Acción de Gracias 2025 por US$25

Para aquellos que planeen celebrar Acción de Gracias con un grupo de personas pequeño, Amazon lanzó el paquete de comida ideal para la ocasión. La cena es para cinco comensales y cuesta solo US$25, destacó Univisión.

Amazon ofrece una cena de Acción de Gracias este 2025 para cinco personas a US$25 (AccióndeGraias/Archivo) aldi.com

La oferta está disponible para su compra desde el pasado 12 de noviembre y hasta el 27 del mismo mes. Lo que destaca del paquete, es que este se puede personalizar, al elegir entre varios productos como diferentes tipos de pavo, guarniciones y hasta una variedad de pays para la hora del postre.

Qué incluye la cena de Amazon para Thanksgiving por US$25

El paquete de Thanksgiving de Amazon incluye diversos productos entre los que se puede elegir, de acuerdo con su página web.

El Día de Acción de Gracias se celebrará en EE.UU. el jueves 27 de noviembre de 2025 (Freepik/Archivo)

Pavo congelado Butterball: se puede elegir entre 7 (3.2 kilogramos), de 14 a 16 (6.4 a 7.3 kilogramos) y 20 libras (9.1 kilogramos) o su opción sin gluten de 12 a 14 libras (5.4 a 6.4 kilogramos).

se puede elegir entre 7 (3.2 kilogramos), de 14 a 16 (6.4 a 7.3 kilogramos) y 20 libras (9.1 kilogramos) o su opción sin gluten de 12 a 14 libras (5.4 a 6.4 kilogramos). Reser’s: aderezo de naranja, arándano de 12 onzas (340 gramos)

aderezo de naranja, arándano de 12 onzas (340 gramos) Tubo de masa preparada para medias lunas de 8 onzas (227 gramos)

Reser’s: guarniciones a elegir entre relleno para el pavo, salsa gravy o judías verdes.

guarniciones a elegir entre relleno para el pavo, salsa gravy o judías verdes. Reser’s: puré de papa de 24 (680 gramos) o 32 onzas (907 gramos).

puré de papa de 24 (680 gramos) o 32 onzas (907 gramos). Pays: a elegir entre el tradicional pay de calabaza, patata dulce o nuez.

Qué otros supermercados tienen paquetes para la cena de Acción de Gracias

Estos supermercados lanzaron paquetes que incluyen alimentos a precios bajos para un total de diez personas o menos. Entre las cadenas se encuentran:

Walmart, Aldi, Lodl y Sam’s Club también ofrecen paquetes para Acción de Gracias (Captura/CorporateWalmart)

Aldi: ofrece una comida de US$40 para 10 personas. Incluye un pavo con salsa, panecillos, macarrones con queso, salsa de arándanos, puré de papas, cazuela de batata, cazuela de judías verdes, relleno, zanahorias y pastel de calabaza.

Walmart: brinda una oferta para 10 personas a solo US$40. Incluye un pavo Butterball, cebollas fritas, relleno Stove Top, panecillos, papas Russet, arándanos frescos, macarrones con queso y los ingredientes necesarios para hacer un pastel de calabaza, cazuela de judías verdes, salsa y más.

Sam’s Club: la cena que es para 10 personas cuesta US$100 e incluye un pavo ahumado, panecillos de levadura, macarrones con queso, puré de papas, puré de batatas, ensalada de cosecha, maíz con hierbas de ajo, judías verdes con arándanos y almendras laminadas, y un pastel de calabaza.

Lidl: paquete para 10 personas por menos de US$36. Incluye un pavo, relleno, salsa, panecillos, macarrones con queso, y los ingredientes para el pastel de batata, puré de papas, cazuela de judías verdes y pastel de calabaza.

Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias siempre se celebra el cuarto jueves de noviembre. Por lo tanto, en 2025 será el jueves 27 de noviembre. Esto permite a muchas personas disfrutar de un largo descanso de cuatro días, según USA Today.

En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es una celebración fundamental donde las familias comparten una gran cena, con un pavo como protagonista. La tradición tiene sus raíces en 1621, según BBC.

Tras un invierno difícil, los colonos que llegaron en el Mayflower recibieron la ayuda de los nativos americanos. La tribu Wampanoag les enseñó a plantar y pescar, y aseguró así su supervivencia. Para expresar su gratitud, los peregrinos organizaron una cena para los nativos. Así, Thanksgiving Day se estableció como un día de gratitud por la cosecha y por la prosperidad del año anterior.