Día de los Patriotas: cuál es el partido de béisbol al que irá Donald Trump este 11 de septiembre en EE.UU.

El presidente Donald Trump tiene previsto asistir al partido de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) que se celebrará este jueves 11 de septiembre, después de participar en el Pentágono de la conmemoración por las víctimas del atentado del 9/11, en el Día de los Patriotas.

A qué partido de béisbol irá Trump este 11 de septiembre

De acuerdo con The Independent, Trump planea asistir al juego entre los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit, que se disputará este 11 de septiembre a las 19.05 (hora del Este de Estados Unidos).

El presidente estadounidense Donald Trump en un evento en el Museo de la Biblia en Washington el 8 de septiembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

Ese mismo día por la mañana, el presidente participará en la ceremonia por el 24º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en el monumento del Pentágono. Por la tarde, irá al estadio de los Yankees en El Bronx, aunque se desconoce si habrá un acto oficial durante el juego de la MLB.

En caso de concretarse la presencia de Trump en el estadio, se espera un fuerte despliegue de seguridad dentro y fuera del recinto, similar al que suele implementarse en actos oficiales. La MLB no confirmó si habrá protocolos especiales vinculados a la visita del presidente, aunque es probable que las autoridades locales coordinen medidas adicionales para garantizar la seguridad

“Abuchean” a Trump durante final del US Open

La presencia de Trump en el partido de la MLB ocurrirá poco después de la polémica que generó en la final del US Open, donde asistió al Estadio Arthur Ashe para presenciar la final masculina entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que terminó con victoria del español.

El presidente Donald Trump presencia la final masculina del Abierto de Estados Unidos, el domingo 7 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

De acuerdo con Uno TV, cuando el presidente apareció en las pantallas del estadio, fue abucheado por algunos asistentes, aunque también recibió aplausos. El partido se retrasó casi una hora debido a las medidas de seguridad.

El evento deportivo también contó con la presencia de personalidades como Pep Guardiola, director técnico del Manchester City; Stephen Curry, jugador de los Golden State Warriors de la NBA; y el piloto Sergio “Checo” Pérez.

Además del US Open, Trump asistió este año a otros grandes eventos, como el Super Bowl de la NFL y la final del Mundial de Clubes de la FIFA.

Cuándo se celebra el Clásico de Otoño de la MLB

La MLB confirmó que la Serie Mundial de béisbol de este año comenzará el 24 de octubre, descartando adelantar la fecha pese a haber evaluado esa posibilidad. Según ESPN, en 2024 la liga había corrido el inicio del 25 al 22 de octubre cuando las series de campeonato terminaron antes de lo previsto.

Los Yankees jugarán contra los Tigres de Detroit el 11 de septiembre (Instagram @yankees)

Será el quinto año consecutivo en que la final arranque un viernes, algo que antes de 2022 no ocurría desde 1915.