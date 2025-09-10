Qué se espera para el 11 de septiembre en EE.UU. y por qué Donald Trump no irá al Memorial en Nueva York

A las 8.46 del 11 de septiembre de 2001, el Vuelo 11 de American Airlines, secuestrado por terroristas, impactó contra la Torre Norte del World Trade Center, en el Bajo Manhattan. Ese ataque marcó el inicio de un atentado que dejó un saldo de 2977 muertos. En memoria de los fallecidos, cada año se realiza una ceremonia conmemorativa en Nueva York. Sin embargo, este 2025 no contará con la presencia del presidente Donald Trump.

Dónde estará Donald Trump en el 24.° aniversario del 11 de septiembre

El presidente no viajará a la Zona Cero para conmemorar la fecha. En ese sentido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que visitará el Pentágono en la mañana del jueves y luego asistirá a un partido de béisbol de los Yankees de Nueva York el jueves.

“El presidente Trump conmemorará el 24.º aniversario del 11-S el jueves con una visita al monumento conmemorativo del Pentágono por la mañana, seguida de una aparición en el partido de los Yankees de Nueva York en el Estadio de los Yankees del Bronx el jueves por la noche”, sostuvo Leavitt.

Por su parte, el vicepresidente Vance viajará al World Trade Center para conmemorar el día, según consignó The Hill. Estará acompañado por su esposa y segunda dama, Usha Vance.

Cronograma de eventos por el 11 de septiembre

La ceremonia será coordinada por el Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York. Comenzará a las 8.30 hs y a las 8.46 hs (hora del ataque a la Torre Norte) se realizará un homenaje con seis minutos de silencio, según consignó el museo.

En la ciudad de Nueva York se encuentra el Monumento Nacional y Museo al 11 de septiembre (Wikimedia Commons/U.S. Department of Homeland Security) Tia Dufour

Las familias de las víctimas podrán ingresar al museo a partir de las 7.30 hs, y el resto del público desde las 8 hasta las 17.30 hs. Se espera que la conmemoración concluya aproximadamente a la 13 hs.

Cuando inicie el atardecer, dos haces de luz iluminarán el cielo de Nueva York desde el Bajo Manhattan Michael M. Santiago - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro de los homenajes estipulados es el “Tributo de Luz”. Al atardecer, dos haces de luz iluminarán el cielo de Nueva York desde el Bajo Manhattan como símbolo de resiliencia y recuerdo. Están ubicadas en dos cuadrados de 14,6 metros, que reflejan la forma y ubicación originales de las Torres Gemelas.

Calles cerradas de Nueva York por la ceremonia del 11-S

Durante el evento en conmemoración al 11 de septiembre, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (Nycdot, por sus siglas en inglés) anunció que más de ocho calles estarán cerradas. Las mismas son: