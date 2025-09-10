Cómo cambió el índice de aprobación de Donald Trump en EE.UU. en los últimos seis meses, según las encuestas

En la política estadounidense, las encuestas se convirtieron en una brújula que mide el pulso de la ciudadanía frente a sus líderes. En el caso de Donald Trump, la tendencia de los últimos seis meses mostró un deterioro notable en su aprobación general. De todas maneras, el presidente de Estados Unidos mantiene un núcleo de apoyo sólido dentro del Partido Republicano.

Así se ha deteriorado la imagen de Donald Trump: seis meses de saldo negativo

El analista jefe de datos de CNN, Harry Enten, explicó que desde el 12 de marzo, Trump acumuló 180 días consecutivos con un índice de aprobación negativo en el promedio de encuestas. Ese período equivale a medio año, una rareza en la política norteamericana, según sostuvo el especialista.

Para graficar el escenario, Enten ilustró la situación con una metáfora llamativa. “Ha estado más tiempo bajo el agua que La Sirenita”, señaló, en referencia a que el mandatario no logró recuperar espacio desde que el porcentaje de rechazo superó al de aceptación.

Las encuestas más recientes de CBS News y NBC News coincidieron en la misma conclusión: Trump se encuentra entre 12 y 14 puntos en saldo negativo.

Según el último sondeo de CBS : el 56% desaprueba la gestión de Trump (en julio era 58%), contra un 44% que la aprueba (en julio era un 42%)

: el la gestión de Trump (en julio era 58%), contra un 44% que la aprueba (en julio era un 42%) Según el último sondeo de NBC: el 57% desaprueba la gestión de Trump, frente a un 43% que lo aprueba

Los grupos sociales que se alejaron de Trump en los últimos meses: jóvenes e hispanos

La gran diferencia respecto a meses anteriores radicó en dos segmentos sociales que fueron clave en su victoria electoral de 2024: los jóvenes y los votantes hispanos.

Los jóvenes de 18 a 29 años representan uno de los mayores derrumbes: de un saldo positivo de +2 puntos de aprobación en febrero a -32 puntos actualmente Getty Images

Según los datos analizados por Enten:

Jóvenes de 18 a 29 años : en febrero, Trump tenía un saldo positivo de dos puntos de aprobación. Hoy enfrenta un derrumbe de 32 puntos , lo que lo ubica muy por debajo en este grupo.

: en febrero, Trump tenía un saldo positivo de dos puntos de aprobación. Hoy enfrenta un , lo que lo ubica muy por debajo en este grupo. Electores hispanos: en febrero, estaba apenas en seis puntos negativos, una cifra que podía considerarse aceptable para un republicano. Sin embargo, ese número descendió a 34, lo que representa una caída de 28 puntos en pocos meses.

Estos sectores habían sorprendido a los analistas en las elecciones de 2024, cuando dieron un respaldo mayor al presidente en comparación con los candidatos republicanos de años anteriores. La pérdida de confianza en estos grupos explica en gran parte la caída generalizada en los sondeos.

Las políticas de la gestión Donald Trump que más desaprueban los electores

La situación se agrava cuando se analizan las áreas de gestión que más preocupan a los votantes. Enten presentó los números de distintos temas de agenda y en todos Trump aparece con balances negativos:

Crimen : -2 puntos.

: -2 puntos. Inmigración : -3 puntos.

: -3 puntos. Política exterior : -12 puntos.

: -12 puntos. Economía : -14 puntos.

: -14 puntos. Comercio: -17 puntos.

En todas las áreas de gestión analizadas, Trump registra balances negativos, incluso en inmigración SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Lo llamativo es que incluso en las áreas donde históricamente obtuvo mejores resultados, como inmigración y seguridad pública, hoy se encuentra en negativo. Para el analista, este escenario hace prácticamente imposible sostener una presidencia con un índice neto positivo.

El sostén inquebrantable de Donald Trump: la base republicana

A pesar de las dificultades, Trump mantiene una ventaja estratégica: la lealtad de los votantes republicanos. Según la encuesta de CBS News, en febrero tenía un 90% de aprobación dentro de su partido, mientras que hoy ese número subió a 91%.

Enten subrayó que este respaldo es la razón por la cual el presidente no modifica su estrategia: “Mientras escuche buenas noticias de los medios conservadores y mientras ese 91% se mantenga, Trump va a creer que tiene un apoyo fuerte y no hará cambios en su discurso ni en sus políticas”.

David Urban argumentó que el panorama no es crítico: "El techo de Trump siempre estuvo en el 44% de aprobación" CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Opiniones encontradas entre analistas sobre la fuerte desaprobación a Donald Trump

El debate posterior en CNN incluyó a dos comentaristas políticos, David Urban y Van Jones, quienes interpretaron de manera diferente los números.